Unai Barreto se cuelga también la medalla de bronce en el Mundial Sub-17

IrunUnai Barreto se cuelga también la medalla de bronce en el Mundial Sub-17
El extremo irundarra había sido subcampeón juvenil en verano, junto con David Faílde
Irun
Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02
El pasado mes de agosto, la selección española se proclamó subcampeona del Mundial juvenil disputado en Egipto, contando en sus filas con los bidasotarras ... Unai Barreto y David Faílde.
El primero de ellos estaba en aquel equipo a pesar de ser dos años más joven que la edad máxima permitida y ahora ha vuelto a colgarse una medalla, en este caso de bronce, en el Mundial Sub-17 que se ha celebrado por primera vez en Marruecos y en el que España ha ganado todos los partidos menos la semifinal.
Barreto fue titular en cuatro de los cinco encuentros, promediando media hora de juego. Marcó cinco goles contra Corea y contra Qatar, de seis y de ocho intentos, y cerró la liguilla con tres de seis frente a Túnez. En la semifinal, en 33 minutos el irundarra hizo dos de dos contra Egipto pero España perdió, 31-28. En el partido decisivo los de raúl Entrerríos volvieron a ganar a Qatar, 35-23, logrando la medalla de bronce, con un gol de dos del irundarra, que en total marcó 16 tantos de 24 lanzamientos, 67%.
Entre el descanso del primer mundial y tener que jugar este segundo, Barreto únicamente ha disputado dos partidos esta temporada con Ilcapo Hondarribia.
