Últimos dos días para apuntarse a la Txingudi Korrika del domingo

I. A.

IRUN.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56

Mañana a las 13.00 se cerrará en la web kirolprobak.com el plazo de inscripción para la XXVI Urme Inmobiliaria-Txingudi Korrika del domingo (10.00 horas) y no será posible apuntarse en la zona de salida.

Hasta ayer se habían apuntado 717 personas y se espera un último arreón entre hoy y mañana, aunque será difícil llegar a los 793 dorsales de 2015, la mayor cifra de las últimas diez ediciones.

Como aperitivo a la prueba, el sábado a las 10.00 en el anexo de Gal se celebrará la 'Laboral Kutxa Txingudi Korrika Txiki'. La inscripción es gratuita pero se debe realizar en kirolprobak.com.

