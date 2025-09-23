Últimos días para presentar propuestas a la séptima edición

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El plazo para presentar candidaturas a la séptima edición de la beca Gazteartean está abierto hasta el 6 de octubre. La convocatoria está dirigida a personas de menos de 35 años, que deberán poseer un grado o licenciatura universitaria o un ciclo formativo de Grado Superior. La beca auspicia proyectos de investigación y acción que tengan a la infancia, adolescencia o juventud como temática central. Las propuestas deben presentarse a través de la sede electrónica del SAC. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en irun.org/gazteartean.