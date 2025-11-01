El último precedente entre los dos equipos, en la temporada 18/19

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Real Unión y Gernika coincidieron por última vez en competición oficial en el curso 2018/19, dentro del grupo II de la extinta Segunda B. Los dos conjuntos lucharon codo con codo en aquella campaña para evitar el descenso, objetivo que conseguirían los irundarras in extremis. Los vizcaínos correrían peor suerte.

Fue dentro de una campaña que comenzó con Juan Domínguez como entrenador unionista. El donostiarra vivió su primera experiencia en los banquillos tras nueve temporadas –en tres etapas– defendiendo la camiseta txuribeltz pero la apuesta no salió bien. Cesado en la jornada 29 –tras haber logrado solo cinco triunfos– por el consejo de administración que presidía Ricardo García, Eneko Romo se hizo cargo del puesto de manera interina un partido antes de la llegada del Alberto Iturralde a falta de 8 jornadas.

Los irundarras finalizaron la temporada regular en el puesto de play-out y tuvieron que recurrir a una agónica eliminatoria ante el Jumilla para certificar la permanencia. Los goles de Alain Eizmendi y Mikel Orbegozo (2-0) hicieron bueno el empate (2-2) cosechado una semana antes en tierras murcianas.

Con 42 puntos, solamente dos menos que el Real Unión, el Gernika descendió a Tercera esa temporada. Tras el curso 2020/21, el de la reestructuración de las categorías, quedó encuadrado en Segunda Federación, categoría en la que ha militado desde entonces.

Real Unión y Gernika se han visto las caras veinte veces en Segunda B, con un balance de seis triunfos irundarras, cinco gernikarras y nueve empates. El último precedente, en el Stadium Gal, data del 2 de febrero de 2019 (1-1). Mikel Orbegozo adelanto a los txuribeltz al filo del descanso e Iñigo Pradera puso las tablas para los visitantes en la segunda mitad.