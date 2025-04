La última contrarreloj fue en 2005, hasta Guadalupe

I. A. IRUN. Sábado, 12 de abril 2025, 20:28 Comenta Compartir

Dos décadas van a pasar entre la anterior contrarreloj de la Vuelta al Bidasoa, de Hondarribia a Guadalupe en 2005, y la de esta edición, desde Guadalupe a Jaizkibel, con meta donde estaba el Parador.

Jorge García reconoce que «no teníamos pensado hacer una cronoescalada, pero pensamos en un recorrido operativamente viable y éste lo es. Desde la Ertzaintza nos dijeron que cerrar Hondarribia sreía un problema pero no tanto el tramo entre Guadalupe y Jaizkibel». Personalmente, «me me encanta el recorrido, me he tirado todo el invierno ahí».

Serán cuatro kilómetros, con un desnivel acumulado de 219 metros. En la etapa del Tour de Francia de 2023, a tope porque estaba cerca la meta, Tadej Pogacar y companía emplearon ocho minutos en cubrir este tramo.

A García la parece «un tramo bonito porque tienes el primer kilómetro que te lanza, coges velocidad, y luego tienes esos tres kilómetros duros». Entiende que «va a ser una de las contrarrelojs más bonitas que ha habido en la historia de Bidasoa Itzulia, porque Jaizkibel es una preciosidad. Y duro. Esa recta final paralela al mar, que parece que no se acaba nunca, hará daño».

Desde el primer día habrá emoción en la carrera. «A los escaladores se les puede quedar corta esa subida y hay gente que no sube tan bien pero tiene explosividad y puede hacerlo bien en ese terreno».

La segunda etapa será propicia para el sprint y la tercera terminará por dibujar la general de la edición número 51.