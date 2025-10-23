Txinzer recomienda no consumir agua de grifo en la zona de Araso por una incidencia en el depósito
Es una «medida preventiva y temporal», si bien «la situación se encuentra estabilizada»
Irun
Jueves, 23 de octubre 2025, 16:18
El depósito ubicado en la zona de Araso ha registrado alteraciones de turbidez puntuales en el suministro de agua desde el miércoles y durante la ... mañana de este jueves. El entorno industrial ha sido el principal afectado. Servicios de Txingudi ha informado que «desde el primer momento se ha activado el protocolo establecido en el Plan Sanitario del Agua, con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible y garantizar su calidad. Como consecuencia directa, podrían darse casos de turbidez o presencia de aire en el agua, habituales debido a interrupciones temporales».
Desde Txinzer han indicado que si bien «la situación se encuentra estabilizada», como medida preventiva y temporal «se recomienda no ingerir directamente el agua del grifo hasta nuevo aviso». Esta recomendación afecta sólo a la zona de Araso, y «se realiza porque, hasta disponer de los resultados de las muestras tomadas, no es posible garantizar que la calidad del agua alcanza los estándares de excelencia habituales, tal y como establece el protocolo sanitario».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión