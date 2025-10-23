Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pabellones industriales del entorno de Araso. F. DE LA HERA
Irun

Txinzer recomienda no consumir agua de grifo en la zona de Araso por una incidencia en el depósito

Es una «medida preventiva y temporal», si bien «la situación se encuentra estabilizada»

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:18

Comenta

El depósito ubicado en la zona de Araso ha registrado alteraciones de turbidez puntuales en el suministro de agua desde el miércoles y durante la ... mañana de este jueves. El entorno industrial ha sido el principal afectado. Servicios de Txingudi ha informado que «desde el primer momento se ha activado el protocolo establecido en el Plan Sanitario del Agua, con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible y garantizar su calidad. Como consecuencia directa, podrían darse casos de turbidez o presencia de aire en el agua, habituales debido a interrupciones temporales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  8. 8 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txinzer recomienda no consumir agua de grifo en la zona de Araso por una incidencia en el depósito

Txinzer recomienda no consumir agua de grifo en la zona de Araso por una incidencia en el depósito