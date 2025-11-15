Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Txingudiko Elkarte Feminista ha pedido a la Defensoría de Igualdad que se pronuncie sobre el Plan de Igualdad. Royo

Veintiún asociaciones piden a la Defensoría de Igualdad entre Hombres y Mujeres que se pronuncie sobre el Plan de Igualdad

Considera que el plan «vulnera el derecho a ser tratadas de forma igualitaria por parte de la Administración municipal»

E. Prieto

Irun

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:31

Comenta

Txingudiko Elkarte Feminista ha difundido este sábado un documento firmado por 21 asociaciones en el que solicita a la Defensoría de Igualdad entre Hombres y Mujeres que se pronuncie ante «la posible vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación» en la tramitación del V Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Irun.

En la carta considera que la propuesta del V Plan de Igualdad del Ayuntamiento «vulnera el derecho a ser tratadas de forma igualitaria por parte de la Administración municipal —especialmente en el ámbito de las fiestas y tras actividades públicas—», y entiende que «la Alcaldesa tiene la obligación legal y ética de adoptar medidas que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación en la elaboración, aprobación y aplicación de todos los servicios y planes municipales, incluido dicho Plan».

Asimismo, exige que «el Plan de Igualdad incorpore todas y cada una de las recomendaciones sustanciales formuladas tanto por Emakunde como por los servicios técnicos municipales de igualdad, de modo que no se incumpla el mandato legal establecido en la Ley de Igualdad del Parlamento Vasco y demás normativa aplicable».

Del mismo modo, apunta que «en la Comisión de Igualdad celebrada el 11 de noviembre de 2025 se planteó suprimir del documento resultante del proceso participativo ciudadano, así como del informe preceptivo de Emakunde y del informe técnico municipal final —este último, recientemente desaparecido—, toda referencia a dichas recomendaciones».

Además, añade que «este acto de supresión y alteración sustancial del Plan se habría producido en una denominada Junta de Portavoces celebrada el 22 de diciembre de 2022, reunión de carácter estrictamente político, a la que asistieron los portavoces municipales, la entonces Delegada de Igualdad, otra representante y el anterior Alcalde». Posteriormente, «el 6 de noviembre de 2025, se habría validado esta decisión en una nueva Junta de Portavoces sin acta formal, con la intención de elevar el documento al Pleno municipal tras informar a la Comisión de Igualdad». La solicitud presentada considera que «ese procedimiento carece de validez administrativa y podría constituir un fraude político».

La carta señala también que «resulta difícil de asumir que el Ayuntamiento de Irun —su gobierno— actúe de esta manera tras dos sentencias del Tribunal Supremo que reconocen como derecho fundamental la igualdad y la no discriminación en este ámbito. El resultado de dichas sentencias ha sido, paradójicamente, la privatización de las fiestas tanto en Irun como en Hondarribia, lo que supone un grave retroceso en materia de derechos y de igualdad efectiva».

Por todo ello, se solicita «a la Defensoría de Igualdad entre Hombres y Mujeres que se pronuncie y determine si constituyen una vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de género, que se activen las herramientas institucionales y jurídicas pertinentes» e insta «al Ayuntamiento de Irun a restablecer la integridad del V Plan de Igualdad, incluyendo todas las recomendaciones técnicas y de Emakunde eliminadas en el proceso descrito».

