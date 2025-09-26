Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los últimos metros son en la pista de atletismo de Hondarribia.

La Txingudi Korrika ya tiene más inscritos que los que que corrieron el año pasado

La prueba de diez kilómetros que une Hendaia, Irun y Hondarribia se celebrará el domingo 5 de octubre

I.A.

IRUN.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Para el domingo 5 de octubre se ha fijado la celebración de la 'XXVI Inmobiliaria Urme Txingudi Korrika', organizada por el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea y el club Urpean de Hendaia y a falta de una semana la cifra de inscritos supera a la del año pasado.

Entonces se apuntaron 602 personas, hasta ayer había 643 inscritos para el próximo domingo y con el tirón de la última semana se espera llegar a 700-750 dorsales. Quizás incluso acercarse a la cifra más alta de las últimas diez ediciones, los 793 de 2015. Las más bajas fueron entre 541 y 579 en los tres años posteriores a la pandemia.

Las inscripciones se deben realizar en la página web www.kirolprobak.com y cuestan 18 euros hasta el domingo por la noche y 22 a partir del lunes. No será posible apuntarse el día de la carrera.

La prueba arrancará a las 10.00 con un recorrido de 10 kilómetros que empieza en Hendaia, pasa por el centro de Irun y va a Hondarribia para acabar en la pista de atletismo.

Versión infantil, la víspera

Este evento trae consigo la 'Laboral Kutxa Txingudi Korrika Txiki', que tendrá lugar la víspera, sábado 4, de 10.00 a 11.00 en el anexo del Stadium Gal. La inscripción, gratuita, se debe realizar a través de la web de kirolprobak y ya hay 200 inscritos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Txingudi Korrika ya tiene más inscritos que los que que corrieron el año pasado

La Txingudi Korrika ya tiene más inscritos que los que que corrieron el año pasado