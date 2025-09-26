La Txingudi Korrika ya tiene más inscritos que los que que corrieron el año pasado La prueba de diez kilómetros que une Hendaia, Irun y Hondarribia se celebrará el domingo 5 de octubre

Para el domingo 5 de octubre se ha fijado la celebración de la 'XXVI Inmobiliaria Urme Txingudi Korrika', organizada por el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea y el club Urpean de Hendaia y a falta de una semana la cifra de inscritos supera a la del año pasado.

Entonces se apuntaron 602 personas, hasta ayer había 643 inscritos para el próximo domingo y con el tirón de la última semana se espera llegar a 700-750 dorsales. Quizás incluso acercarse a la cifra más alta de las últimas diez ediciones, los 793 de 2015. Las más bajas fueron entre 541 y 579 en los tres años posteriores a la pandemia.

Las inscripciones se deben realizar en la página web www.kirolprobak.com y cuestan 18 euros hasta el domingo por la noche y 22 a partir del lunes. No será posible apuntarse el día de la carrera.

La prueba arrancará a las 10.00 con un recorrido de 10 kilómetros que empieza en Hendaia, pasa por el centro de Irun y va a Hondarribia para acabar en la pista de atletismo.

Versión infantil, la víspera

Este evento trae consigo la 'Laboral Kutxa Txingudi Korrika Txiki', que tendrá lugar la víspera, sábado 4, de 10.00 a 11.00 en el anexo del Stadium Gal. La inscripción, gratuita, se debe realizar a través de la web de kirolprobak y ya hay 200 inscritos.