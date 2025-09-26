El Txingudi incorpora entrenadores para reforzar la cantera y los equipos sénior Tom Walsh se suma al dúo que formaban Iñigo Camarero y Leire Muñoz al frente del equipo masculino

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 26 de septiembre 2025

El Txingudi Rugby Club se ha tomado un respiro de las competiciones en verano pero ha seguido trabajando y el resultado es la incorporación de varios entrenadores en distintos roles del club, que dirigirá sus esfuerzos a la cantera y la formación. Uno de los objetivos es fortalecer las base y el otro, que los equipos senior vayan a más.

De cara a la temporada que está a punto de empezar, desde el club de Plaiaundi pondrán en marcha varios proyectos, poniendo el foco en el desarrollo de la cantera, la promoción del rugby femenino y a la formación del cuerpo técnico.

El elegido para esta tarea será Xabier Castaño (Tenerife, 1978), con experiencia como jugador en el Aviron de Baiona, Tarbes y Zarautz, llegando a jugar con la selección española. Ha dedicado la última década y media al trabajo de la cantera del Zarautz, entrenando varias temporadas al equipo sénior masculino, con notable desempeño en División de honor B. Castaño compaginará su trabajo en Zarautz con los retos que se le presentarán en Irun.

Un técnico extranjero

Por otro lado, el cuerpo técnico del equipo masculino contará este año con una nueva cara, ya que el técnico británico/neozelandés Tom Walsh (Londres, 1980) trabajará junto a Iñigo Camarero y Leire Muñoz Cao. Walsh es especialista en educación y preparación física y ha desarrollado su carrera deportiva en países como Fiji, Australia, Irlanda, Francia, Hong Kong y Alemania.

Estos fichajes se unirán al cuerpo técnico que tendrá novedades. La responsabilidad del equipo sub'18 quedará en manos de Iñigo Aizpurua y Keoma Pacheco, con la colaboración de Carlos de la Fuente, Peio Castellano y Hodei Guerrero.

En cuanto al sub'16, Gorka Eizaguirre se unirá a los entrenadores de la temporada pasada, Alba Saiz y Julen Iglesias, el sub'14 estará dirigido por Koldo Alonso, Urtzi Berastegi, Peiko Pardo y Hodei Aizpurua y los monitores de la escuela serán Unai Arbelaiz, Xabi Sánchez, Onintza Burgera, Koldo Segurola, Adrián Muñoz, Oier Oliveira y Ander Arrieta.

La modalidad de rugby sin placajes y el equipo de preparación física contará con técnicos de años anteriores, como Aitor Petrikorena, Iñaki Urrutxurtu, José Mari Zabala, Arantxa Ausán y Pako Franco.

Por otro lado, el Txingudi Rugby Club tratará de crear un nuevo equipo femenino fomentando el rugby a cinco con Garazi Santos dirigiendo los entrenamientos que se realizarán cada lunes para chicas de entre 14 y 17 años.resentarán en Irun.

Entrenamientos abiertos

Además, desde el club informan de que los entrenamientos están totalmente abiertos a lo largo de toda la temporada. El equipo masculino realiza sus sesiones los lunes, martes y jueves en horario de 19.30 a 21.00, mientras que el femenino entrenará los mismos días pero a partir de las 19.00. Los sub'16 y sub'18 tendrán sus entrenamientos los martes y jueves de 18.00 a 19.30 y los equipos sub'14, Eskola y de rugby 5 se han puesto en marcha tras las fiestas de Hondarribia.

Para más información, se puede escribir un correo electrónico a info@txingudirugbyclub.eus o llamar al teléfono 688 74 53 62.