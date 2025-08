«Turigrino el que exige, peregrino el que agradece»

Bárbara Hossein Viernes, 1 de agosto 2025, 22:22 | Actualizado 22:39h. Comenta Compartir

Una aportación responsable», subraya Josin Galzacorta, presidente de la Asociación Jacobea Irun-Hondarribia, septuagenario irunés y coordinador del albergue (el antiguo parvulario de El Pinar) de paredes rojas y blancas. El edificio, de estructura octogonal y luminoso, registró el pasado mes de junio una bajada en el número de pernoctaciones peregrinas en comparación con otros años, según confirman las estadísticas del centro. Esto ocurre a pesar de la notable presencia de peregrinos en la ciudad y la creciente popularidad del Camino de Santiago.

El albergue, abierto cada temporada desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre, ha visto la fluctuación de caminantes que varían según el mes. Esto se debe a diversos factores, entre ellos el cambio climático, que ha alterado los patrones tradicionales de viaje. El Camino del Norte cada año se realiza en temporadas diferentes. Un hospitalero de Irun comenta que «el mejor momento del año para hacerlo suele ser en mayo y junio», ya que las temperaturas son agradables y el clima más estable. No obstante, los datos muestran otra realidad, porque el recién estrenado agosto sigue siendo el mes con mayor afluencia con hasta 1.540 peregrinos mensuales. Las vacaciones de verano facilitan el acceso al Camino incluso a pesar del calor y la masificación. En la misma línea, Galzacorta confiesa que su estación favorita para recorrer la ruta es el otoño, cuando el paisaje se transforma y el ambiente es más tranquilo, lejos de las aglomeraciones estivales.Además de ser un lugar de descanso, el albergue también se convierte en un espacio de encuentro e intercambio entre personas de distintas culturas, cada una con su propia visión del Camino. Por ejemplo, una peregrina italiana que pernoctó en el albergue de Irun coincidía en que prefiere realizar el Camino en fechas menos concurridas.

La Asociación Jacobea de Irun (como muchos otros albergues) cuenta con la ayuda de un grupo de veteranos que ejercen de hospitaleros, quienes colaboran en la gestión del espacio durante unos diez días. Bajo un sistema de reparto de tareas, atienden a los huéspedes, limpian, cocinan el desayuno y se encargan del mantenimiento diario del hospedaje.

El edificio amplio, se divide en dos plantas. Sus características escaleras rojas, con una barandilla baja, conducen a las habitaciones, que en el pasado fueron tres aulas de la antigua escuela. A cada lado de las puertas blancas hay carteles plastificados con fotografías que indican el nombre de cada habitación (Irun, Hendaia y Hondarribia). En el lado opuesto, una estantería recuerda, según las normas del albergue, que los zapatos deben dejarse allí por razones de higiene. También por estos motivos, el albergue está obligado a tener un baño y ducha por cada diez huéspedes.

Las pernoctaciones por edades y género, a falta de conocerse los datos del verano en curso, muestran una diferencia del 10 % entre ambos sexos: el 58,33% corresponde a hombres y el 41,67% a mujeres. En cuanto a la edad, también se observan diferencias significativas. Según el informe proporcionado por el albergue, las mujeres que más frecuentan el lugar tienen entre 21 y 30 años, mientras que en el caso de los hombres, el grupo mayoritario se encuentra entre los 61 y 70 años.

Con varios ventiladores recién instalados y fundas desechables para cama y almohada, el albergue recibe principalmente a franceses, españoles, alemanes e italianos. Para Galzacorta, el inglés no es un problema ya que logra comunicarse con todos ellos, pero lo que sí que reivindica es una aportación responsable a aquellos peregrinos que pasen por allí y que normalmente ronda los 10 euros, ya que esta es la única vía de sustento para la asociación y el alabregue. Así mismo, los hospitaleros direfencian entre el peregrino (aquel que lleva en su mochila lo mínimo y es agradecido) con el turigrino (aquel caminante más próximo al turista y que por ende, exige en lugar de agradecer).

«El motivo por el que finalmente me he decidido a hacer este camino es la fe», afirma Maika, quien ha optado por recorrerlo en bicicleta. Proveniente de Hamburgo, comenzó su travesía en Francia, aunque tuvo que arreglar su bicicleta varias veces. «En Aviñón se volvió a romper, pero no me rendí», cuenta. «Tengo muchas ganas de ponerme ya en marcha», decía mientras cocinaba la cena junto a Ana y Mateo, dos hermanos belgas que conocieron el Camino a través de su padre, quien lo completó el mes pasado.

Ambos recorrerán la Costa Norte a razón de 20 kilómetros por día, con destino final en Bilbao. Mateo, aficionado a la montaña, lo resume así: «Siempre es genial caminar y estar contigo mismo, reflexionar. También es una buena excusa para procesar las cosas». Un camino que, para algunos, es una experiencia de fe y para otros, una búsqueda interior.

«Es adictivo», repiten los veteranos. Los hospitaleros que colaboran con el albergue de Irun lo hacen por una única razón: devolverle al Camino lo que este les ha dado. Entregados a la atención de los peregrinos, también han expresado su incomodidad con el uso de nuevas tecnologías durante la ruta. «Cuando veo salir a la gente del albergue con el móvil en la mano, les digo que lo guarden y disfruten del camino», comenta un veterano hospitalero de Donostia. «Si se pierden que pregunten y si no, ya se encontrarán con alguna flecha».

De color amarillo y repartidas por toda la ciudad, las flechas del Camino de Santiago, pintadas originalmente por el sacerdote gallego Elías Valiña en el siglo XX, evidencian la innegable implicación de la Iglesia en esta ruta de encuentro con la espiritualidad y el sentido de la vida. «Estamos organizando, junto con el sacerdote de la iglesia de Betharram —muy próxima al albergue—, bendiciones para los peregrinos durante la misa de las 19.00», explica Galzakorta. Relata además que, en junio, varios sacerdotes de la Orden de Malta estuvieron en el albergue promoviendo esta iniciativa.

El afecto en el Camino

«Nos conocimos en 2016, mientras él hacía el Camino del Norte y yo, el Portugués», recuerda la hospitalera italiana, amiga de uno de los colaboradores de Galzacorta. «En el Camino se borran muchas diferencias: te haces amigo de quien camina a tu ritmo», añade.

Rememora también aquel final compartido: «Recuerdo que, cuando llegué a Santiago, lo llamé y él iba tres días por detrás de mí. Finalmente lo esperé, y entramos juntos en la Catedral». Para ella, la magia del Camino está en conocer personas con las que, en otro contexto, nunca habrías coincidido, ni siquiera en el mismo bar. Galzacorta lo confirma con una anécdota personal: «No hay momento en el que te sientes y te quites el zapato sin que otro peregrino te pregunte si necesitas ayuda». Su último Camino lo hizo a caballo, acompañado por su nieto de 15 años, invidente y con discapacidad física. «Es una experiencia que jamás voy a olvidar», afirma con emoción. Todos los veteranos coinciden en una recomendación: hacer el Camino solo. Así llegó Carla, una canaria de 30 años, al albergue. Con experiencia caminando por los Pirineos y Nepal, prefiere no hacerse expectativas: «Voy con la mente abierta y con lo que surja», dice. También reconoce que «el Camino del Norte es, sobre todo, gente extranjera».

«Compartir en el albergue es la mejor parte», comenta la hospitalera italiana. «Hay veces en que no hay sitio y tienes que ir a un hostal; y a la hora de la cena echas de menos ese contacto con los otros peregrinos». Así, al alba, con una tostada de margarina y mermelada de fresa, y entre sorbos de café o té ofrecidos por el albergue, comenzarán una nueva etapa hacia sus destinos: Carla, Maika, Ana y Mateo.

«El contacto humano en el Camino de Santiago es de las mejores experiencias», corrobora la hospitalera.

