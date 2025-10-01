Más de treinta maneras de sudar la camiseta para romper la brecha de género

Parean vuelve a dar impulso al deporte femenino en este arranque de curso: por tercer año, la asociación ha editado la guía que recoge ... el conjunto de oferta deportiva dirigida a niñas y mujeres. Más de treinta clubes han plasmado en esa publicación las actividades que imparten.

La participación de mujeres en el deporte sigue siendo mucho más escasa que la de los hombres, como recordaron desde Parean. Es una brecha que empieza a edades muy tempranas, y la asociación lleva tres años «trabajando en colaboración con los clubes de la ciudad» para mejorar las cifras de niñas y mujeres en el deporte. Ofrecen formación de género a los clubes y han organizado tres ediciones del Igande Sasoi, además de la edición de esa guía que difunden «en centros escolares, asociaciones de padres y madres... Hay oferta, pero hay que darla a conocer y animarse a participar», explicó en euskera Oihana Llorente, de Parean. La guía incluye una sección que recopila «buenas prácticas o una serie de consejos» para fomentar «una verdadera igualdad» en el deporte.

Este año, la publicación viene acompañada de la exposición que este miércoles abrió sus puertas en el Espacio Palmera Montero: organizada en colaboración con Txingudiko Elkarte Feminista y la Asociación Casa de las Mujeres, es una muestra titulada 'Hamaika emakume, hamaika erronka' compuesta por fotografías de Mendi Urruzuno.

La autora explicó en euskera que la exposición se exhibió por primera vez en la Kultur Etxea de Intxaurrondo «en el marco del 8 de marzo». A propuesta de Intxaurrondo Berri Emakume Elkartea, Urruzuno tomó una serie de fotografías inspiradas «en las mujeres y el deporte, y los retos que afrontamos». La fotógrafa señaló que ha querido plasmar el papel de la mujer en el deporte al margen de «medallas y podios», reivindicando acciones cotidianas y silenciosas, como las de las mujeres que se bañan a diario en el mar y construyen una red de amistad, o las niñas que pelean cada día por tener su espacio en los patios de los colegios. «Ellas son mis ídolas», resumía.

Objetivo, correr la Behobia

Esta batería de acciones de promoción del deporte femenino se completa con el proyecto impulsado junto a Txingudiko Elkarte Feminista, que busca impulsar la participación de mujeres en la Behobia-San Sebastián: Elena Serrano explicó que el día 30 a las 18.00 organizan, en la Casa de las Mujeres, una charla con la antropóloga Carmen Díaz Mantegi y la entrenadora Sandra Piñeiro, que coordina un grupo de running femenino.