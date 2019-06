Una travesía por la identidad femenina 'Vehículo II', una máscara de metal, cuero, tela y lana. La exposición 'Perséfone no habla' de la artista vizcaína Gentz del Valle se inaugura esta tarde en la sala Menchu Gal JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 7 junio 2019, 00:17

En la mitología griega, Perséfone, hija de Démeter y Zeus, es raptada por el dios del inframundo Hades para hacerla su esposa y convertirla en la reina del mundo de los muertos. «Perséfone es la doncella, la vida en estado latente, la vida cuando se manifiesta. Su madre, Démeter, la otra cara de la antigua diosa dual de la naturaleza, es la única que la busca, que se niega a conformarse con la violencia que se ha ejercido sobre ella», explica la artista Gentz del Valle.

'Perséfone no habla' es el sugerente título de la exposición que hoy viernes, a las 19.00, se inaugura en la sala Menchu Gal. Gentz del Valle, de Lekeitio, ha elaborado las piezas que componen la muestra expresamente para esta ocasión. El título de la exposición remite a ese mito de Perséfone: «el mito es una historia que funciona a un nivel bastante subconsciente. Creemos que nos hemos librado de ella pero, en lo profundo, sigue siendo el reflejo de un patrón, una imagen que es un pensamiento heredado del que normalmente no somos conscientes. En esta exposición el mito es una clave con la que entrar en ella, como un sonido de fondo que nos acompaña», explica Gentz del Valle.

Doctora en Bellas Artes y profesora de dibujo en la UPV, la «importante trayectoria» de la artista bizkaitarra se ha desarrollado durante «cuatro décadas», señala María José Aranzasti, comisaria de la exposición. «Ha trabajado con tesón y disciplina durante muchos meses para preparar esta exposición».

«Representa un viaje»

Hay un cierto aire onírico, un algo que no llega a poderse definir con palabras, en 'Perséfone no habla'. Está en la pieza central de la exposición, 'Abismo', una tinta sobre tela colocada en un ángulo que dificulta observarla en su totalidad, y que tiene un mosaico de espejos bajo ella que sí la muestra entera... Pero en un reflejo fragmentado. Está en la serie de fotografías 'Las condiciones', imágenes de un bosque en el que algo no parece ir del todo bien, un bosque desvirtuado o agredido. Ese aire onírico está también en los grandes dibujos hechos a carbón 'Travesía I y II', que se exponen tras una fina y semirrecogida cortina de flecos, como mostrando y ocultando a la vez. «Esta exposición representa un viaje», dice Gentz del Valle. Pero no es un viaje a otros lugares, sino «al lugar en el que nos encontramos, que nos lleva a lo que somos y hacemos y a qué tipo de relaciones establecemos».

En la sala grande del espacio la artista muestra «la razón del viaje y lo que se utiliza para ello». La sala pequeña se ha pintado de rosa para esta ocasión y tiene un aire de madriguera, de matriz: allí se muestra «el objeto del viaje, su destino».

La historia de Perséfone concluye, en una de las versiones del mito, cuando Hermes, dios mensajero y de los viajeros, va al inframundo a buscarla. La única condición que se pone para liberarla es que no pruebe bocado en el viaje de regreso, pero Hades la engaña para que coma varias semillas de granada. Por cada una que probó, debía volver un mes al año al inframundo. Pero en los meses que Perséfone y Démeter podían pasar juntas, la tierra florecía. «Perséfone no habla, Perséfone es. Y esa raíz de lo femenino, que debería ser la curación, se encuentra dañada, incomprendida, devaluada, tergiversada».

Gentz del Valle concibe sus instalaciones «como una gran imagen que contiene muchas imágenes menores, que son ideas interrelacionadas. Las imágenes de mi trabajo deberían verse como las de un sueño, en el que cada imagen que aparece tiene una textura emocional que le da sentido».

Durante todo el verano

'Perséfone no habla' podrá visitarse durante todo el verano, hasta el 8 septiembre, los viernes y sábados de 18.00 a 21.00 y los domingos y festivos de 11.30 a 13.30. La delegada de Cultura en funciones, Juncal Eizaguirre, recuerda que esta exposición mantiene ese objetivo de dar visibilidad a las mujeres artistas en la sala Menchu Gal: la propuesta de Gentz del Valle «es una reflexión sobre la figura femenina que encaja perfectamente con esta línea de trabajo», señala Eizaguirre. Destinar la sala Menchu Gal a acoger obra de mujeres, afirma Gentz del Valle, «no sólo es de agradecer sino también necesario. Todavía necesitamos que se haga ese esfuerzo desde las instituciones para ir cambiando la percepción. El arte es arte, y da igual quién lo haga. Eso tiene que ir normalizándose, pero todavía no ha ocurrido».