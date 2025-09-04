Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pista de atletismo e instalaciones deportivas de Plaiaundi.

Irun

Un tramo de las pistas de Plaiaundi se renovará a la espera de su traslado

El Gobierno aprueba el arreglo de un trecho cuya condición actual «no permite una práctica deportiva adecuada»

J. O.

irun.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la renovación de una parte de las pistas deportivas de Plaiaundi. El traslado de las instalaciones está sujeto al desarrollo del ámbito urbanístico de Txenperenea, pero, señaló ayer la alcaldesa, «mientras trabajamos en ese traslado tenemos que cubrir las necesidades que siguen teniendo los clubes deportivos» que hacen uso de las mismas.

Ese tramo de las pistas que se va a reparar «se encuentra, ahora mismo, en una situación que no permite una práctica deportiva adecuada», sobre todo en cuanto a las necesidades del club de atletismo Super Amara-BAT. La actuación da continuidad a los cien metros que se renovaron en 2023: consiste en la retirada y sustitución del pavimento y mobiliario actuales, así como del bordillo de aluminio existente en todo el perímetro interior de la pista. El presupuesto de los trabajos asciende a 190.000 euros.

La alcaldesa aseguró que «nuestra objetivo ha sido siempre mantener en unas condiciones mínimas las instalaciones». Aseguró que «la prioridad es llevar a cabo el traslado» a Txenperenea, pero reconocía que, aún contando ya con una ubicación definitiva después de décadas de espera, «va a llevar un tiempo». Hasta entonces, «nos parece fundamental que haya unas instalaciones mínimas y adecuadas para las necesidades de los clubes», señaló Cristina Laborda.

El traslado de las pistas de Plaiaundi es «una de las deudas históricas de la ciudad», que se retrotrae a acuerdos interinstitucionales suscritos a principios de los años 90. Son más de treinta años en los que «ha habido diversas dificultades», entre las que la alcaldesa destacó la búsqueda del lugar adecuado para albergar las instalaciones. Se habló de varios emplazamientos en Irun e, incluso, hubo en su momento un acuerdo con Hondarribia para ubicarlas en Zubieta, que finalmente se frustró.

Convenio interinstitucional

La alternativa de Txenperenea llegó en 2018 de la mano de los grupos municipales EAJ-PNV, EH Bildu y Sí Se Puede Irun, entonces en la oposición pero que sumaban mayoría plenaria. El traslado está sujeto, así, al desarrollo urbanístico de este ámbito ubicado entre Oñaurre, Elitxu y Larreaundi. El pasado marzo el Gobierno municipal anunció que Txenperenea se urbanizará por fases a fin de agilizar el traslado de las pistas deportivas; en este punto, señalaba entonces la alcaldesa, existe unanimidad por parte de todos los grupos políticos.

Está pendiente la actualización del convenio que establezca la cuantía económica que deberá aportar al traslado de las pistas cada institución. El Ayuntamiento aboga por mantener lo establecido en el convenio de los años 90, que determina que el 50% del presupuesto lo cubra la Diputación Foral; el 30%, el Gobierno Vasco, y el consistorio asuma el 20% restante. La alcaldesa ya trasladó a las instituciones implicadas este planteamiento en la mesa del Plan Especial de Txingudi que tuvo lugar la pasada primavera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un tramo de las pistas de Plaiaundi se renovará a la espera de su traslado

Un tramo de las pistas de Plaiaundi se renovará a la espera de su traslado