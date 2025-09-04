Un tramo de las pistas de Plaiaundi se renovará a la espera de su traslado

J. O. irun. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la renovación de una parte de las pistas deportivas de Plaiaundi. El traslado de las instalaciones está sujeto al desarrollo del ámbito urbanístico de Txenperenea, pero, señaló ayer la alcaldesa, «mientras trabajamos en ese traslado tenemos que cubrir las necesidades que siguen teniendo los clubes deportivos» que hacen uso de las mismas.

Ese tramo de las pistas que se va a reparar «se encuentra, ahora mismo, en una situación que no permite una práctica deportiva adecuada», sobre todo en cuanto a las necesidades del club de atletismo Super Amara-BAT. La actuación da continuidad a los cien metros que se renovaron en 2023: consiste en la retirada y sustitución del pavimento y mobiliario actuales, así como del bordillo de aluminio existente en todo el perímetro interior de la pista. El presupuesto de los trabajos asciende a 190.000 euros.

La alcaldesa aseguró que «nuestra objetivo ha sido siempre mantener en unas condiciones mínimas las instalaciones». Aseguró que «la prioridad es llevar a cabo el traslado» a Txenperenea, pero reconocía que, aún contando ya con una ubicación definitiva después de décadas de espera, «va a llevar un tiempo». Hasta entonces, «nos parece fundamental que haya unas instalaciones mínimas y adecuadas para las necesidades de los clubes», señaló Cristina Laborda.

El traslado de las pistas de Plaiaundi es «una de las deudas históricas de la ciudad», que se retrotrae a acuerdos interinstitucionales suscritos a principios de los años 90. Son más de treinta años en los que «ha habido diversas dificultades», entre las que la alcaldesa destacó la búsqueda del lugar adecuado para albergar las instalaciones. Se habló de varios emplazamientos en Irun e, incluso, hubo en su momento un acuerdo con Hondarribia para ubicarlas en Zubieta, que finalmente se frustró.

Convenio interinstitucional

La alternativa de Txenperenea llegó en 2018 de la mano de los grupos municipales EAJ-PNV, EH Bildu y Sí Se Puede Irun, entonces en la oposición pero que sumaban mayoría plenaria. El traslado está sujeto, así, al desarrollo urbanístico de este ámbito ubicado entre Oñaurre, Elitxu y Larreaundi. El pasado marzo el Gobierno municipal anunció que Txenperenea se urbanizará por fases a fin de agilizar el traslado de las pistas deportivas; en este punto, señalaba entonces la alcaldesa, existe unanimidad por parte de todos los grupos políticos.

Está pendiente la actualización del convenio que establezca la cuantía económica que deberá aportar al traslado de las pistas cada institución. El Ayuntamiento aboga por mantener lo establecido en el convenio de los años 90, que determina que el 50% del presupuesto lo cubra la Diputación Foral; el 30%, el Gobierno Vasco, y el consistorio asuma el 20% restante. La alcaldesa ya trasladó a las instituciones implicadas este planteamiento en la mesa del Plan Especial de Txingudi que tuvo lugar la pasada primavera.