Traje de flamenca y paraguas para disfrutar la fiesta

Espectáculo en el escenario. Los primeros bailes de ayer fueron, como no podía ser de otra forma, sevillanas.

Joana Ochoteco Irun Sábado, 26 de abril 2025, 19:58 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

La Feria de Abril vivió ayer una primera jornada en la que el refugio de la carpa y los paraguas fueron indispensables para disfrutar de la fiesta. Después de veinticinco ediciones, la lluvia no es algo que amedrente a Embrujo Andaluz, entidad que organiza la cita y que ayer se mostraba agradecida y con el mejor ánimo para darlo todo en estas bodas de plata.

Desde el escenario, la presidenta de Embrujo Andaluz, Isabel Aragón, quiso dar las gracias «a los amigos de la Feria de Abril de Irun, por acompañarnos un año más». Reconocía que «llegar a las veinticinco ediciones no es fácil», y transmitió también su agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo a la iniciativa. La alcaldesa, Cristina Laborda, y miembros del Gobierno y de la Corporación municipales también estuvieron presentes en el acto de inauguración de la feria. «La palabra que me viene a la mente y al corazón es gracias», insistía Isabel Aragón, refiriéndose a ese público que no falta a su cita anual con la fiesta andaluza en la plaza del Ensanche. «Sin público, nada sería posible».

Alrededor de cuarenta personas forman parte de la asociación Embrujo Andaluz: están «las nuevas generaciones», que demuestran que hay «relevo. Vienen pisando, o zapateando fuerte». Los veteranos de la entidad «fueron los que pusieron en marcha las primeras ediciones de la feria, que no fueron fáciles de organizar. Nos abrieron puertas que nosotros, ahora, sólo tenemos que cruzar. Sin ellos no habríamos llegado hasta aquí», subrayó Isabel Aragón. La presidenta tampoco quiso olvidar a «los que hicieron tanto por Embrujo Andaluz y nos ven desde otro sitio», dijo, levantando la mirada hacia el cielo encapotado.

Ese gran equipo que conforma el grupo de baile de la entidad se marcó las primeras sevillanas de una XXV edición en la que no faltaron los rebujitos y pintxos bajo la carpa, la música y, como broche a la primera jornada, el concierto a cargo del grupo Lubricán. La Feria de Abril continúa hoy con un programa en el que destaca el concierto que ofrecerá la Banda de Música Ciudad de Irun, que ha querido acompañar a Embrujo Andaluz en este inolvidable aniversario. Será a las 12.00 en la plaza del Ensanche.

Comenta Reporta un error