Los trabajos para rehabilitar el puente Avenida y su estructura ya han comenzado I.M. Miércoles, 27 febrero 2019, 00:24

La empresa Acciona Construcción, adjudicataria del contrato, comenzó la pasada semana con los primeros movimientos de obra en el proyecto de rehabilitación del puente Avenida. Durante un estudio realizado con el objetivo de mejorar distintos elementos del puente, se detectaron serios problemas de deterioro estructural que requirieron el cierre inmediato del puente, en abril de 2017.

El propio estudio detallaba la actuación necesaria por lo que, con una modificación presupuestaria de por medio para incorporar los dos millones que se estimaban que costaría la ejecución de los trabajos y las gestiones para lograr los permisos que requiere actuar en un puente internacional, en noviembre de aquel año salió el contrato a concurso. En marzo del pasado año se adjudicó a Acciona por 1.790.108 euros, pero cuando la obra iba a arrancar, la empresa mostró disconformidad con determinados aspectos del pliego. La vía jurídica dio la razón al consistorio, pero se ha perdido casi un año.

Ahora sí, las obras han comenzado y se aprecia, por ejemplo, en la retirada de la barandilla, que será restaurada y colocada de nuevo. Las partes que no se puedan recuperar, se sustituirán por una réplica. Con todo, no es sino la visualización de una actuación que no es de mejora de imagen sino de profunda reparación de estructura, desde los cimientos de las pilas y estribos hasta el entramado metálico que sostiene la superficie del puente, que, por otra parte, aprovechando la actuación, también se renovará.