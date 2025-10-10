Los trabajos del concurso 'Beldur barik' podrán presentarse hasta el 9 de noviembre

M. A. I. IRUN. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años, ya está en marcha la undécima edición del concurso 'Beldur barik', que busca visibilizar las diferentes manifestaciones de violencia machista que sufre la juventud. Las personas interesadas en participar tendrán de plazo hasta el 9 de noviembre para presentar sus trabajos.

El certamen nació con el propósito de prevenir actitudes de violencia machista y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Se pretenden visibilizar aquellos actos de violencia machista que sufren las jóvenes en todos los ámbitos de sus vidas.

Se podrán presentar obras audiovisuales de una duración máxima de 3 minutos, incluyendo los créditos. Los trabajos pueden realizarse en euskera o castellano o en ambas lenguas, siempre que los subtítulos sean en euskera o castellano. Se valorará positivamente el uso del euskera.

Por encima de la calidad artística o técnica, el jurado tendrá en cuenta el mensaje y su capacidad para generar reflexiones y debates sobre el empoderamiento de las chicas y el compromiso de los chicos contra el machismo. Hay dos categorías: la primera está destinada a participantes de entre 12 y 16 años (nacidos entre los años 2009 y 2013) y la segunda a jóvenes de entre 17 y 20 años (nacidos entre 2005 y 2008).

El trabajo ganador en cada categoría tendrá un premio de 400 euros y a todos los vídeos se les otorgará 100 euros. Las bases del concurso se pueden consultar en las páginas webs www.irun.org/igualdad-y-lgtbiq y www.beldurbarik.eus.