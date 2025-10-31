Trabajadores de Servicios de Txingudi reclamaron «una negociación real» del convenio

J.O. Irun. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Trabajadores de Servicios de Txingudi se concentraron ayer frente al Ayuntamiento mientras en el interior se celebraba el Pleno. Fue el primero de una nueva tanda de paros y movilizaciones convocados para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los empleados. El sindicato ELA destacó que el paro «ha tenido un amplio seguimiento», y denunció que la empresa «ha vaciado de contenido la mesa de negociación del convenio». La intención es seguir «con las huelgas y movilizaciones hasta que mejoren las condiciones laborales de las personas trabajadoras». Con la movilización de ayer quisieron «exigir a la empresa que inicie una negociación real y con contenido» del convenio, y reclamar a los representantes municipales «que empujen en este sentido».

Las movilizaciones continuarán la próxima semana: ELA informó de que «las trabajadoras realizarán un nuevo paro el 5 de noviembre», y el día 10, lunes de la semana siguiente, han convocado una jornada de huelga.