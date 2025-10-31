Trabajadores de Servicios de Txingudi reclamaron «una negociación real» del convenio

IrunTrabajadores de Servicios de Txingudi reclamaron «una negociación real» del convenio
Realizaron ayer un paro «de amplio seguimiento» durante el que se movilizaron en San Juan
J.O.
Irun.
Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21
Trabajadores de Servicios de Txingudi se concentraron ayer frente al Ayuntamiento mientras en el interior se celebraba el Pleno. Fue el primero de una nueva tanda de paros y movilizaciones convocados para reclamar mejoras en las condiciones laborales de los empleados. El sindicato ELA destacó que el paro «ha tenido un amplio seguimiento», y denunció que la empresa «ha vaciado de contenido la mesa de negociación del convenio». La intención es seguir «con las huelgas y movilizaciones hasta que mejoren las condiciones laborales de las personas trabajadoras». Con la movilización de ayer quisieron «exigir a la empresa que inicie una negociación real y con contenido» del convenio, y reclamar a los representantes municipales «que empujen en este sentido».
Las movilizaciones continuarán la próxima semana: ELA informó de que «las trabajadoras realizarán un nuevo paro el 5 de noviembre», y el día 10, lunes de la semana siguiente, han convocado una jornada de huelga.