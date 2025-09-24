Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Trabajadoras de Ama Xantalen y Cruz Roja se concentrarán este jueves frente a las residencias

Los dos centros se suman a las movilizaciones convocadas por ELA en el marco de la huelga de residencias y centros de día de Gipuzkoa

M. A. I.

Irun

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

Trabajadoras de las residencias Ama Xantalen y Cruz Roja de Irun se han sumado a las movilizaciones convocadas en el marco de la huelga ... de residencias y centros de día que se está llevando a cabo en Gipuzkoa. El paro comenzó este miércoles y se prolongará hasta este viernes. Con estas tres jornadas serán en total nueve los días de huelga realizados «para reivindicar avances en la negociación del convenio sectorial», apuntan desde el sindicato ELA.

