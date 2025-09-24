Trabajadoras de Ama Xantalen y Cruz Roja se concentrarán este jueves frente a las residencias

Trabajadoras de las residencias Ama Xantalen y Cruz Roja de Irun se han sumado a las movilizaciones convocadas en el marco de la huelga ... de residencias y centros de día que se está llevando a cabo en Gipuzkoa. El paro comenzó este miércoles y se prolongará hasta este viernes. Con estas tres jornadas serán en total nueve los días de huelga realizados «para reivindicar avances en la negociación del convenio sectorial», apuntan desde el sindicato ELA.

Hoy jueves, además, han convocado concentraciones en varios de los centros de Oarso-Bidasoa que secundan la huelga. En el caso de los de Irun, la convocatoria es a las 10.45 en la residencia Cruz Roja y a las 11.30 en la de Ama Xantalen.

Según han indicado desde ELA, con estas movilizaciones quieren interpelar «directamente a las empresas y a la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el objeto de denunciar la brecha salarial y la parcialidad que sufren las trabajadoras del sector, y para exigir una solución mediante la negociación del convenio» que, denuncian, actualmente se encuentra en una situación de «bloqueo».

El sindicato recuerda que en el sector «trabajan unas 5.000 personas en Gipuzkoa, la gran mayoría mujeres. En Oarso-Bidasoa, hay unos cuantos centros de día y residencias, las cuales ofrecen un servicio publico que está financiado en un 90% por la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero imperan unas condiciones laborales precarias».