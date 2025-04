Las termas romanas conquistan a los irundarras

Joana Ochoteco Sábado, 12 de abril 2025, 20:26 Comenta Compartir

Qué chulo», «esto está muy bien montado», «no pensaba que estaría tan bien conservado». Son algunos comentarios cazados al vuelo entre los visitantes que se acercaron ayer al Museo Oiasso para descubrir las recuperadas termas romanas, en la primera de las jornadas de puertas abiertas organizadas al hilo de la inauguración del yacimiento. El trasiego de público fue intenso especialmente en el edificio acristalado que cobija los vestigios de las termas, pero también se extendió al resto de estancias del museo.

Entre esos cientos de personas que se acercaron ayer a Oiasso estuvo el secretario de Estado de Transportes y exalcalde de Irun, José Antonio Santano. Bajo su mandato comenzaron las obras de musealización de las termas. Ayer recordaba que «es uno de los proyectos a los que le dimos más vueltas. Me parecía que era muy importante, por supuesto, poner en valor el contenido, pero también integrarlo bien en el entorno. Y creo que se ha conseguido; yo diría que con una nota muy alta. Tenía el convencimiento de que los arqueólogos y el equipo del museo lo iban a hacer muy bien» en lo que atañe a la parte arqueológica, «pero me preocupaba cómo integrarlo, cómo hacerlo visitable. Después de verlo hoy, tengo que decir que me ha encantado. Se ha conseguido lo que se pretendía», subrayó Santano.

La sensación era compartida por muchos de los visitantes. A mediodía se celebró una visita guiada que condujo el director del museo, Juanjo Jiménez, y a la que asistieron, además de la alcaldesa, Cristina Laborda, y la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, personas ligadas al tejido asociativo y cultural de Irun que se sumaron al público que recorría la pasarela que sobrevuela el yacimiento. «En Bitamine tenemos relación con el museo desde hace años y hemos ido siguiendo el proceso, pero verlo en conjunto en este espacio arquitectónico, con esta luminosidad... Es otra cosa», apuntaba Helga Massetani. «Se ha recogido la parte histórica en un display expositivo muy bien pensado. Está estupendo», sentenciaba. «Oso txukun dago, oso polita», comentaba Lauren Etxepare. «El edificio es maravilloso y el resultado es muy interesante. Y el entorno exterior, la calle, también gana», comentaba en euskera. Alazne Alberdi reconocía que la de ayer era su primera visita al Museo Oiasso, una circunstancia que compartía con muchos visitantes que encontraron en la apertura de las termas el pretexto perfecto para no seguir retrasando esa visita pendiente. «Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante descubrir el patrimonio que tenemos. ¡Cómo le daban al bolo los romanos!», comentaba Alberdi tras escuchar las explicaciones de Juanjo Jiménez sobre el funcionamiento de las termas.

El paseo por el yacimiento se complementa con pantallas a disposición de los visitantes en las que se muestran animaciones que recrean el aspecto original de aquellos baños públicos de Oiasso. Uno de los rasgos más importantes del complejo es ese carácter público, que era un espacio abierto a todos los habitantes de Oiasso independientemente de su poder económico o su posición social. Eran utilizadas tanto por hombres como por mujeres, aunque en horarios diferentes: ellas las visitaban por las mañanas, hasta mediodía, y ellos, por las tardes.

Todos estos detalles, y muchos más, pueden descubrirse visitando esas termas de las que Irun lleva hablando desde la década de los noventa: en 1996 se realizaron unos sondeos arqueológicos que localizaron el ábside y parte del pavimento de opus spicatum. La interpretación de que podría ser parte de unas termas o baños romanos se probó acertada. La localización del yacimiento es la razón por la que el Museo Oiasso se ubicó en la calle Escuelas y, casi dos décadas después de su apertura, incorpora por fin este recurso arqueológico a sus instalaciones.

Una programación especial

El Museo Oiasso refuerza su programación cada Semana Santa, este año con el foco puesto en el recuperado yacimiento arqueológico. Además de las puertas abiertas de hoy domingo, los días 17, 18, 19, 21 y 26 habrá visitas guiadas al yacimiento arqueológico y al propio museo, a las 11.00 en castellano y a las 12.30 en euskera. El precio es de 5,75 euros.

Los talleres dirigidos al público de 6 a 12 años también incorporan contenidos relacionados con las termas: Arkeolab ofrecerá citas los días 15 y 22, de 11.00 a 12.30. El nuevo taller 'Paseo por las termas: una experiencia a la romana' se celebrará los días 16, 23 y 25 de abril, también de 11.00 a 12.30. En ese mismo horario, pero el día 24, tendrá lugar un taller de mosaicos al que se añadirán contenidos relacionados con el yacimiento. La inscripción en cada uno de los talleres tiene un precio de 5 euros.

El programa se completa con el Tour Irun Roma, un recorrido por enclaves del centro de la ciudad ligados a su pasado romano, incluyendo la necrópolis de Santa Elena. Habrá salidas los días 20 y 27, a las 11.00 en castellano y a las 12.30 en euskera, y el precio es de 5,75 euros.

La participación en todas estas actividades requiere inscripción previa. Para apuntarse, las personas interesadas pueden llamar al número de teléfono 943 63 93 53 o enviar un correo a info-oiassomuseo@irun.org.