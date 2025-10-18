El tercer ciclo 'Historia y ciencia' propone una mirada integral a la salud El Museo Oiasso y Biogipuzkoa abordan la interacción entre la salud humana, la animal y la ambiental a través de conferencias, un documental y una muestra

El concepto 'One health' ('Una sola salud') hace referencia al enfoque multisectorial que entiende que la salud humana, la animal y la ambiental están interconectadas, y que ese vínculo es clave para prevenir y controlar potenciales riesgos. La salud de personas, animales y del ecosistema está interrelacionada y el impacto de cualquier vaivén en ese equilibrio amplifica sus efectos. La tercera edición del ciclo 'Historia y ciencia', organizado por el Museo Oiasso y Biogipuzkoa, abordará este tema y sus implicaciones pasadas, presentes y futuras.

«El objetivo de este ciclo es ofrecer una oportunidad para difundir el impacto que la investigación en salud y el conocimiento científico han tenido y siguen teniendo en el progreso para la sociedad a lo largo de la historia», explican desde el Museo Oiasso. La iniciativa impulsada por Aizpea Goenaga e Itziar Vergara )directoras de Oiasso y de BioGipuzkoa, respectivamente) abordó en sus dos primeras ediciones conceptos como el agua o la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia. Como entonces, esta ventana a la divulgación que es 'Historia y ciencia' se desarrollará en «distintos formatos»; en este caso, una serie de charlas dialogadas, una proyección y una exposición.

Conferencias dialogadas

Día 21, martes Mertxe Urteaga y Ainhoa Bereziartua dialogarán, a partir de las 19.00 h,, sobre alimentación. Modera Marialui García.

Día 22, miércoles Izaskun Aseguinolaza y Jesús Ibarlucea hablarán sobre urbanismo, con Koldo García como moderador. La cita comenzará a las 19.00.

Día 23, jueves Manuel Ferreiro y Yolanda Salicio conversarán a las 19.00 sobre pandemias, con Cristina Ubani como moderadora.

Proyección

Día 24, viernes A partir de las 18.00 se proyectará la película-documental 'Des-extinción', con una presentación a cargo de Koldo García.

Exposición

Del 24 de octubre al 18 de enero El ciclo incluye la inauguración, el viernes que viene a las 19.00 en el Museo Oiasso, de la exposición '5 litros', un proyecto en torno al concepto de 'One health' desarrollado por Ainhoa Bereziartua, investigadora de Biogipuzkoa y de la EHU, y la ilustradora científica Maddi Astigarraga.

Bajo el título 'One health: salud humana, medioambiental y animal', «se quiere explorar las interacciones que han tenido y tienen el estado de la salud animal y la medioambiental con la salud humana, uniendo las visiones de la historia y la ciencia». Para contar con estos dos enfoques se contará con ponentes adscritos a ambos perfiles en las conferencias dialogadas que se desarrollarán la próxima semana.

La primera cita, el martes a las 19.00 en el Museo Oiasso, unirá en un diálogo que versará sobre la alimentación a Mertxe Urteaga, doctora en Historia y arqueóloga, y a Ainhoa Bereziartua, graduada en Biomedicina e investigadora de Biogipuzkoa. Marialui García ejercerá como moderadora del encuentro.

¿Revivir especies extintas?

El miércoles, a la misma hora, tomarán el relevo Izaskun Aseginolaza, arquitecta y profesora e investigadora de la EHU, y Jesús Ibarlucea, doctor en Salud Pública. El encuentro versará sobre urbanismo y el moderador será Koldo García. La última conferencia, el jueves, correrá a cargo de los doctores Manuel Ferreiro y Yolanda Salicio y tendrá como tema las pandemias. Cristina Ubani ejercerá como moderadora.

Este ciclo de charlas se completa con la proyección, el viernes a las 18.00, de la película 'Des-extinción': este documental de una hora de duración, dirigido por Alfonso Par, pone sobre la mesa el complejo debate científico sobre la posibilidad de revivir especies extintas. La proyección incluirá una presentación a cargo de Koldo García.

Una vez concluida la proyección, se procederá a la inauguración de la exposición '5 litros': este proyecto itinerante de Ainhoa Bereziartua y la ilustradora científica Maddi Astigarraga hace uso de la realidad aumentada para divulgar conocimientos sobre la salud urbana y, al mismo tiempo, concienciar sobre la influencia del entorno urbano en la salud de las personas. Ainhoa Bereziartua fue galardonada con un premio Inspira Gaztea de Kutxa Fundazioa por el desarrollo de este proyecto.

Tras la inauguración, la exposición '5 litros' permanecerá instalada en el Museo Oiasso y podrá visitarse hasta el próximo 18 de enero.