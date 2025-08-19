Tena, Tellechea y Peru Ruiz serán los capitanes del Real Unión este curso

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Real Unión disputará esta tarde ante el Leioa y en el Stadium Gal su tercer amistoso de pretemporada, cuarto partido con el de Copa Federación en Sestao, que tuvo condición de oficial.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas y el club ha anunciado que habilitará la Tribuna Principal con entrada libre para todos los aficionados que quieran asistir al choque.

Por otra parte, el primer equipo txuribeltz ha confirmado formalmente quiénes serán los tres capitanes de la plantilla esta temporada. El capitán será el portero irundarra Jon Tena que regresa para una segunda etapa en el Real Unión. El segundo capitán será Ignacio Tellechea y el tercero, Peru Ruiz, que también vive su segunda experiencia en el club.