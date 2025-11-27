El teatro de títeres 'Andereño' llega este viernes al CBA

Joana Ochoteco Irun Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

El teatro de títeres 'Andereño' es la propuesta de este viernes para el público familiar. Esta función de la compañía Anita Maravillas se representará en el Centro de Cultura y Creatividad CBA a partir de las 18.00.

Se trata de un espectáculo sin texto y en clave de fábula, que rescata la imagen de aquellas educadoras de la república que florecieron como apasionadas maestras. En esta versión adaptada al público infantil, narra la historia de una maestra y su pequeña clase, una escuela construida desde el amor y el cuidado mutuo que es un espacio feliz hasta la irrupción de una guerra. La historia está ambientada en un bosque y los protagonistas son los animales que lo habitan.

La compañía Anita Maravillas, que este 2025 está celebrando su vigésimo aniversario, ha realizando una gira por todo el Estado con esta obra que ha recibido una gran acogida. De hecho, obtuvo el Premio FETEN al Mejor Espacio Escénico. En palabras de Miren Larrea, cofundadora de la compañía junto a Valentina Raposo, a través de 'Andereño' adaptan el concepto de guerra de forma que niños y niñas puedan entenderlo. Se busca que tanto pequeños como mayores «se emocionen con la historia y comprendan la importancia de la educación y la libertad».

Las personas interesadas en asistir a la función pueden conseguir sus entradas a través de la web municipal , en la Oficina de Turismo o en la propia taquilla del CBA, una hora antes del inicio y siempre y cuando queden localidades disponibles. Las entradas tienen un precio de 5,50 euros.