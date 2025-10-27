El Teatro familiar 'Mr. Bo', en clave de humor y sin palabras, llega al CBA el viernes por la tarde

M. A. I. IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:23

La obra de teatro 'Mr Bo' se representará este viernes, 31 de octubre, a partir de las 18.00 horas en la sala Irun Zuzenean del recientemente inaugurado Centro de Cultura y Creatividad del CBA.

Las personas interesadas pueden adquirir anticipadamente sus entradas a través de la web municipal (irun.org/ entradas) o en la propia taquilla del centro, una hora antes del comienzo del espectáculo, siempre y cuando queden entradas disponibles. Las entradas tienen un precio de 5,50 euros.

De la mano de la compañía Marie de Jongh, 'Mr Bo' es un espectáculo en clave de humor, narrado sin palabras que explora, desde el humor y el gesto, las razones del poder despótico y el modo de enfrentarse a él. La obra ha recibido el premio a Mejor Espectáculo 'Mostra de Igualada 2024' y ha sido finalista en los premios Max 2025.

Sinópsis

Tres sirvientes están acostumbrados a cumplir con todo lo que dice el señor Bo desde que era un niño. Cuando el señor Bo era niño, los sirvientes tuvieron la oportunidad de decir ¡No!, pero no lo hicieron, y Bo ha ejercido la hegemonía durante años. Su relación es muy servicial, de dependencia y fantasean con que no fuera así. En un momento dado surge una nueva oportunidad de decir ¡No!