Las tasas e impuestos municipales aumentarán un 2,7% el año que viene

Las tasas e impuestos municipales se incrementarán un 2,7% en 2026. La propuesta de actualización se elevará al Pleno ordinario fijado para el 31 de octubre, viernes de la semana que viene, y será previsiblemente aprobada en virtud de la mayoría que ostenta el equipo de Gobierno conformado por Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV. La propuesta, anunciada este lunes a primera hora de la tarde, ya ha sido compartida con el resto de los grupos municipales de la Corporación.

Pese a este aumento, la propuesta de ordenanza fiscal para 2026 incorpora también una ampliación del sistema de pago por capacidad: el rango de las horquillas de los cuatro tramos establecidos eleva el techo máximo hasta los 37.000 euros, unos 8.000 euros más que hasta ahora. Este nuevo sistema permitiría que «el 80% de las familias irunesas sean susceptibles de acogerse a las nuevas tarifas con menor porcentaje de pago», han indicado desde el Gobierno municipal. El sistema contempla casos que aplicarían una serie de deducciones en la renta anual (número de hijos e hijas, discapacidad...), y «esto propiciaría que el baremo, en algunos casos, se ampliase». Se propone, también, «modificar el concepto actual de 'unidad convivencial' por 'unidad económica'». El primer término «dificulta entender que se tienen en cuenta los datos económicos de los dos progenitores de los menores, aún cuando no convivan, por tener ambos la responsabilidad económica» de los hijos e hijas.

El sistema de pago por capacidad económica, implementado este 2025, se aplica a servicios municipales como las colonias de verano Solas Jolas y Abentura Ero, los haurtxokos, Eskola Kirola, el Taller de Cerámica, la Academia de Dibujo y Pintura, el Conservatorio y la Escuela de Música.

El IPC de agosto como referencia

Ese 2,7% de incremento que se aplicará toma como referencia el IPC del pasado mes de agosto. El en los precios públicos, ha explicado el Gobierno municipal, responde al objetivo de «mantener la calidad y garantizar la sostenibilidad económica de los servicios municipales». En palabras de la delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, «este año se plantea una actualización de las tasas e impuestos que mantenga la calidad de los servicios municipales ofrecidos como hasta el momento. Con el aumento de los costos relativos al IPC, es necesario que actualicemos nuestra recaudación para poder seguir siendo una ciudad en la que los servicios públicos prestados y su buen funcionamiento hablen por sí solos», ha añadido la delegada.

Ese incremento del 2,7% se aplicará tanto a impuestos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), la viñeta o el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), como a las tasas que abona la ciudadanía por el uso de la mayoría de los servicios municipales. No obstante, se han establecido algunas excepciones: la tarifa de la OTA (salvo en lo que se refiere a los costes de la tarjeta de residente y el de la retirada de las denuncias) se mantendrán congeladas, y también las del Servicio de Ayuda a Domicilio. Desde el área de Hacienda han subrayado que «se ha analizado detenidamente la casuística de cada servicio».

Una subida inferior a la de 2024 y 2025

La subida que experimentarán las tasas e impuestos municipales el año que viene es algo inferior a la que se aplicó el año pasado, cuando se incrementaron un 3,9%. Entonces los Socialistas de Irun gobernaban en solitario, y los precios de 2025 se aprobaron a través de un acuerdo con EH Bildu que conllevó rebajar el porcentaje inicialmente propuesto por el Gobierno, que era del 4,3%.

El aumento más significativo de los últimos años ha sido el que se aplicó en 2024, cuando las tasas e impuestos subieron un 5%. En los tres períodos anteriores, desde la pandemia hasta 2023, los precios se mantuvieron congelados.

