La tasa de residuos se congela para los usuarios del contenedor marrón Tasas 2020. Servicios de Txingudi aprobó los precios de agua y basura para el próximo año. / F. DE LA HERA En 2020, la parte de la factura de Servicios de Txingudi que corresponde al agua se incrementará un 1,46% mientras que la de basura sólo subirá para quienes no separen el orgánico y lo hará un 3,8% IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 12 octubre 2019, 00:59

2020 va a ser un año clave para la gestión de residuos en Gipuzkoa. La incineradora y otras plantas de tratamiento y aprovechamiento que conforman el llamado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, en Zubieta, van a cambiar las cosas para las mancomunidades. En el caso de Txingudi, por un lado, se estima un aumento de los costes de transporte, ya que los camiones de recogida deben ir hasta Lasarte y no a la planta de transferencia que se usa actualmente, más cercana. Por otro, las nuevas tarifas que propone el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK por sus siglas en euskera) para gestionar las toneladas de resto y orgánico suben, para ambas fracciones, un 5%.

A pesar de ello, la Asamblea de Servicios de Txingudi aprobó ayer una actualización de los precios para los hogares de Irun y Hondarribia que refleja la congelación de la tarifa para todos aquellos que están inscritos y cumplen con las condiciones de uso del quinto contenedor. Quienes no están apuntados al sistema de recogida selectiva de la materia orgánica (también quienes estándolo no cumplan), verán incrementada la tasa un 3,82%. Así, la diferencia entre separar o no el residuo orgánico es ya de más de 63 euros anuales, 197,30 euros frente a 134,12. «Éste es el mismo precio que por este concepto pagaban los vecinos de la comarca del Bidasoa hace 10 años», mencionó la gerente de Servicios de Txingudi, Leire Zubitur. A los grandes generadores se les sube más la fracción resto que las reciclables.

Ésa fue la propuesta de facturación desde la dirección pese a las subidas que vienen de GHK y a las correspondientes actualizaciones salariales. Zubitur explicó que cuentan «con mantener la tendencia y generar menos residuo, con una parte cada vez mayor de orgánico», cuya tonelada mantiene un precio de coste notablemente inferior. De ahí la insistencia en que los bidasotarras separen el biorresiduo. «Todos tendríamos que tenerlo ya incorporado, pero es que además ahora el ahorro para la familia empieza a ser grande», decía el presidente de la Mancomunidad, José Antonio Santano. «Hablamos muchas veces de grandes inversiones y de infraestructuras, pero quienes separan y hacen uso del contenedor marrón aportan una mejora para todos», subrayaba el vicepresidente, Txomin Sagarzazu. «Queremos insistir en que se haga ese gesto diario, un pequeño compromiso que enseguida se convierte en hábito».

La diferencia entre hacer uso del quinto contenedor o no hacerlo es ya de 63 euros al año

Igor Enparan (Abotsanitz) mostró «dudas sobre este modelo. Debería incidirse también en el resto de fracciones». Zubitur alegó que si bien tarifariamente se incide en el orgánico, «papel, envases y vidrio son objeto de continuas campañas y de actuaciones directas con grandes generadores, comercios y sociedades. Los datos están mejorando en todas las fracciones», afirmó.

Subida del agua

La parte de la factura que corresponde al consumo de agua sí subirá para todos en 2020. El precio se incrementará un 1,46%. «Estimamos que una familia de dos adultos y dos niños pagará de media 25,35 al mes, 34 céntimos más que hasta ahora, 4 euros más al año», calculó Zubitur. El incremento se justifica con tres argumentos principales: afrontar las subidas en gastos de personal y compras, cumplir con las previsiones de generar recursos para las inversiones previstas para 2020 e ir ahorrando para una actuación a medio plazo en Atalerreka. «Nuestra depuradora de agua es antigua y cuando se hizo, las exigencias en el vertido eran unas. Esas exigencias Europa las ha ido endureciendo y hemos ido modernizándola, pero a pesar de ello, hay entre 8 y 10 veces al año que nos salimos de los márgenes y tenemos problemas con las mareas». Zubitur avanzó la voluntad de una gran reforma «a partir de 2021» y que podría costar «entre 4 y 10 millones de euros».