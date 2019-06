Tartufa se lleva el premio de Mugan al mejor escaparate Representantes de Mugan, trabajadoras de Tartufa y la delegada, ante el escaparate ganador. / F. DE LA HERA Una recreación del Ayuntamiento realizada con cientos de piezas de madera se ha impuesto en la XXVII edición El certamen ha registrado su récord de participación, con 58 concursantes JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 27 junio 2019, 00:19

Pieza a pieza, con mucha paciencia y una buena dosis de habilidad. Así se ha construido el escaparate ganador del concurso convocado por la Asociación de Comercio y Hostelería Mugan. La propuesta de la juguetería Tartufa, una recreación de la fachada del Ayuntamiento, ha sido la ganadora de esta edición del certamen. «El mimo y el esfuerzo en el detalle, sin duda, han sido los protagonistas y los pilares de este escaparate», valoraron los representantes de la entidad.

Elena Botello es la autora de esa réplica de la Casa Consistorial que decora la juguetería del paseo de Colón. «El mérito es de ella», señaló ayer su compañera Mariana Escalada, durante la entrega de premios del concurso. Esos cientos de piezas de madera con las que ha recreado el Ayuntamiento pertenecen a un juego infantil, «uno de nuestros productos estrella». Ese es, precisamente, uno de los criterios del certamen de Mugan, utilizar artículos del propio comercio en la decoración del escaparate. Elena Botello se basó una fotografía del Ayuntamiento para realizar esa réplica a la que no le falta detalle, y en la que no se ha empleado ningún tipo de cola o pegamento. «Si lo tocas, se cae, así que mejor no hacerlo», decía entre risas Mariana Escalada. Definió la creación de su compañera como «una obra de arte» realizada con «mucha paciencia. Le dedicó un montón de horas. Cuando lo estaba montando la gente que pasaba lo miraba con curiosidad. Muchas personas nos ha preguntado cómo lo hemos hecho».

Primer Premio Tartufa, en el paseo de Colón, 11. Recreación de la fachada del Ayuntamiento con piezas de madera, obra de Elena Botello. Segundo Premio Peluquería Nerea Ansa, en la calle Joaquín Gamón, 1. Tercer premio Hirubelar Loradenda, en la calle Hondarribia, 10. Cuarto premio Leire Sport, en el Parque Comercial Mendibil.

El segundo premio del concurso ha sido para la peluquería Nerea Ansa: «una espectacular cantinera sentada en su caballo, con pose elegante y su buen peinado, es una imagen que ha impactado a todos los viandantes de Irun», valoran los representantes de Mugan.

El tercer puesto ha correspondido a la floristería Hirubelar Loradenda, que ha apostado por «flores rojas, blancas y negras» para su escaparate sanmarcialero. Mugan destacó también «el mensaje 'la fiesta siempre con flores'» que encabeza la propuesta de Hirubelar.

En cuarto lugar la asociación ha premiado a Leire Sport, que ha representado «la musicalidad de San Marcial» en «una estampa vistosa y muy original».

Casi sesenta comercios

En total, 58 establecimientos de la ciudad han participado en esta XXVII edición del concurso de escaparates de sanmarciales. José Ignacio Bermúdez, presidente de Mugan, señaló que la cifra supone «un nuevo récord de participación» y agradeció la implicación «de todos los comerciantes. Entendemos que el esfuerzo que hacen» para preparar sus escaparates «es muy importante, y más en estas fechas. Animo a todos a que sigan participando. El comercio de Irun no sólo es importante en lo económico, sino también en lo social». El presidente de Mugan valoró el hecho de que durante las fiestas de San Pedro y San Marcial «los comercios se vistan de rojo, blanco y negro».

Por su parte, la delegada de Impulso de Ciudad, Juncal Eizaguirre, felicitó a Mugan por la organización del certamen y la alta participación conseguida en esta edición. Asimismo, valoró «lo que significa» este concurso: «gracias a los comercios, el ambiente festivo llega a todos los rincones de la ciudad».