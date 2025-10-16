Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La asamblea de Servicios de Txingudi dio luz verde este jueves a las tarifas de agua y residuos para 2026

Irun

Las tarifas del agua serán más baratas para los consumos eficientes en 2026

La Mancomunidad de Servicios de Txingudi aprobó este jueves la facturación por tramos, que premia el uso responsable y penaliza el excesivo

E. Prieto

Irun

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La asamblea de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi aprobó este jueves las tarifas de agua y residuos para el año 2026 con una ... novedad significativa, la implantación de la facturación por tramos en el agua. De esta forma, se pasa de una facturación lineal en la que a todos los metros cúbicos consumidos se les aplicaba el mismo precio, a otra en la que en función del consumo realizado, el usuario queda encuadrado en un determinado tramo, cada uno de ellos con una tarifa diferente. El objetivo con el cambio de estructura es «incentivar el consumo sostenible y fomentar el uso responsable del agua», explicó este jueves Leire Zubitur, gerente de Servicios del Txingudi.

