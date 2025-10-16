Las tarifas del agua serán más baratas para los consumos eficientes en 2026

La asamblea de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi aprobó este jueves las tarifas de agua y residuos para el año 2026 con una ... novedad significativa, la implantación de la facturación por tramos en el agua. De esta forma, se pasa de una facturación lineal en la que a todos los metros cúbicos consumidos se les aplicaba el mismo precio, a otra en la que en función del consumo realizado, el usuario queda encuadrado en un determinado tramo, cada uno de ellos con una tarifa diferente. El objetivo con el cambio de estructura es «incentivar el consumo sostenible y fomentar el uso responsable del agua», explicó este jueves Leire Zubitur, gerente de Servicios del Txingudi.

El nuevo modelo, en lo que respecta al bloque doméstico, establecerá tres rangos. La primera categoría incluirá a partir del próximo año a todos aquellos que hacen un uso sostenible, el equivalente más o menos a 90 litros por habitante/día. En la segunda se encuadrarían aquellos que hacen un uso normal del agua, entre 100 y 130 litros por habitante/día, y en la tercera aquellos que hacen un uso excesivo, superior a 130 litros por habitante/día.

Para 2026 se estima que el recibo mensual del agua que recibirá una vivienda conformada por menos de tres integrantes, y un consumo eficiente de agua de 90 litros por habitante/día, sea de 17,96 euros al mes. Además de esta, habrá otro tipo de tarifas como la de familia numerosa, doméstica especial, agroganadera o social.

La nueva facturación por tramos en la tarifa del agua se aprobó por parte de los representantes del Ayuntamiento de Irun con los votos favorables del equipo de gobierno que conforman PSE-EE y EAJ-PNV. Elkarrekin Podemos y EH Bildu se abstuvieron y el PP votó en contra. En lo que respecta al consistorio hondarribitarra, los socios de gobierno votaron diferente. Abotsanitz lo hizo a favor mientras que EH Bildu se abstuvo.

El uso del cubo marrón

En lo referente a las tarifas de residuos, se aprobó un incremento del 2,5% en las tasas para las familias sostenibles y un aumento del 3% en el caso de las viviendas que no separan la materia orgánica. Zubitur señaló que la implementación del cubo marrón «va despacio pero aumentando», destacando que del total de abonados solamente la mitad de los usuarios utiliza este contenedor. «Todavía tenemos que movilizar a la otra mitad», reconoció.

Además, durante la sesión se dio luz verde definitivamente a la nueva ordenanza de residuos, aprobada inicialmente en 2024 y que, tras la resolución de las alegaciones presentadas, se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Durante la asamblea también se repasaron algunas de las inversiones que se prevén para 2026. Entre otras, la renovación de redes en las villas de Anaka en Irun y la calle Pasaia en Hondarribia, el abastecimiento de la zona rural de Olaberria o la rehabilitación de la caseta del embalse de Endara, en Lesaka.