Tadamum coordina la recogida de alimentos para el pueblo saharaui Caravana solidaria. Mónica Martínez, delegada de Cooperación, y Trini Fernández, de Tadamum. / F. DE LA HERA Entre semana se hará en los colegios y el viernes y el sábado, en los supermercados IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 22 enero 2019, 00:19

La ONG Tadamum y Cruz Roja Irun coordinan durante esta semana en Irun y Hondarribia la recogida de alimentos que desde la comarca se aportará a la Caravana Vasca con el Sahara. Esta iniciativa, desarrollada por la Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la República Saharaui, responde desde hace 15 años a la petición de ayuda a los refugiados saharauis en los campos de Tindouf que realizaron la Media Luna Roja y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.

«En los campos de refugiados de Tindouf hay unas 200.000 personas que subsisten gracias a la ayuda humanitaria porque allí no hay nada, absolutamente nada», explicó la miembro de Tadamum, Asociación de Amigos del Sahara en Txingudi, Trini Fernández. Destacó la importante cantidad de alimentos que el pasado año se recogió en el Bidasoa para esta caravana, «22 palets, cerca de 18 toneladas; cifras de récord. Fue una de las zonas donde más se recogió». Fernández espera que la iniciativa siga contando con el apoyo de los bidasotarras a quienes animó a colaborar «con lo que puedan. Me preguntaba una persona una vez si merece la pena llevar un paquete de arroz. Con un paquete de arroz come una familia cerca de una semana. Claro que merece la pena; nada es poco. Todo ayuda».

Asociaciones Cruz Roja de Irun y Tadamum (Asociación de Amigos del Sahara de Txingudi) colaboran con la Caravana de la Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con los Refugiados Saharauis. Centros escolares Lekaenea, Belaskoenea, LH Dunboa, San Vicente de Paúl, Ikastola Txingudi, Elatzeta, Eguzkitza, Toki-Alai (Palmera, Arbes, Sioutz y Gazteluzahar) e Instituto Bidasoa. Supermercados Alcampo, Supermercados BM (Anzaran, San Miguel, Anaka, Serapio Mújica, Palmera Montero), Súper Amara, Netto Mendibil, supermercados Eroski (Juan Arana, El Pinar) y Lidl.

Colegios y supermercados

Azúcar, arroz, legumbres, atún y sardinas en aceite, pasta y compresas son los productos solicitados

Durante esta semana, alumnos de una docena de centros escolares irundarras llevarán a sus colegios alimentos que Cruz Roja de Irun recogerá el viernes. A lo que se reciba por esta vía se sumará lo recogido en las jornadas del viernes y el sábado en 11 supermercados de la ciudad. «Se recomienda entregar azúcar, arroz, pasta, legumbres, atún y sardinas en aceite y compresas», detalló la delegada de Cooperación del Ayuntamiento, Mónica Martínez, que confirmó también la aportación del consistorio de «un palet de arroz».

Fernández agradeció esa colaboración, así como la de los supermercados y los centros escolares. Mencionó que uno de ellos, San Vicente de Paúl, «incluye en su curriculum académico esta actividad y lleva a lumnos de 3º y 4º de Secundaria a realizar el empaquetado de todo lo recogido, dirigidos y ayudados por voluntarios de Tadamum».

Al margen de los que participen en esa fase, entre el viernes y el sábado, la asociación movilizará «unos 50 ó 60 colaboradores» que contarán con la ayuda «de la comunidad saharaui que hay en la ciudad, que también colabora».

Programa Vacaciones en Paz

Aprovechando el llamamiento a la solidaridad en la recogida de alimentos de esta semana, Mónica Martínez invitó a «las familias solidarias irundarras para que acojan niños saharauis este verano dentro del programa Vacaciones en Paz». La delegada recordó que se trata de chicos y chicas de entre 7 y 12 años y que «el Ayuntamiento asume los gastos de viaje y seguros».

Trini Fernández aprovechó para pronunciarse sobre esta iniciativa y apuntó que «requiere disponer de tiempo, pero es importante. Acoger a un niño dos meses es darle salud (alimenticia y sanitaria) para los 10 siguientes y se crean lazos afectivos que duran toda la vida».