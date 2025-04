El Super Amara-BAT mantiene abierta la inscripción para Uda Jolas

I.A. IRUN. Viernes, 3 de abril 2020, 00:17 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

El Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea mantiene abierta la inscripción para Uda Jolas, confiando en que la situación sanitaria mejore para cuando llegue el verano.

Desde el BAT señalan que «dada la situación actual, hemos decidido no cobrar por anticipado la señal de preinscripción. Esperamos que la actividad de verano se pueda desarrollar con normalidad. De no ser así, no habrá ningún perjuicio para los inscritos».

Cuando estalló la crisis del coronavirus, el Super Amara-BAT ya había puesto en marcha la maquinaria de esta actividad, que estará disponible un año más los meses de julio, agosto y en la primera semana de septiembre, en la pista de Plaiaundi (y los jueves en el polideportivo Artaleku).

Cuenta el BAT con la colaboración de Super Amara, Singular Iñigo Lavado y el Ayuntamiento de Irun para organizar estos cursos que están destinados a niños y niñas nacidos del 2015 en adelante. El objetivo es pasar un buen rato a la vez que se realiza una actividad física, se fomenta el compañerismo y se estimula la coordinación tan necesaria para cualquier tipo de deporte.

Dentro de los dos meses y pico que dura la actividad, se puede escoger una o varias semanas y también hay opción de elegir entre dos tipos de horario, uno sin opción a comida y otro quedándose a comer en el restaurante Singular Iñigo Lavado (salvo los lunes que será en el restaurante Biribil).

Los objetivos de la actividad son «divertirse haciendo actividad física y juegos en ambiente agradable, fomentar el compañerismo y hacer nuevas amistades». Toda la actividad se desarrolla en euskera y castellano y, además del atletismo, incluye juegos variados, piscina y gymkanas, así como dos camisetas de regalo y almuerzo completo a media mañana.

En Uda Jolas pueden participara niños y niñas nacidos desde el 2015 en adelante. Los horarios de la actividad son los siguientes: sin comida, de 8.45 a 13.15; Con comida, de 8.45 a 15.30. Los precios para una semana son de 85 y 135 euros, según la fórmula elegida y hay opción también de apuntarse a más de una semana.

Existen descuentos, no acumulables, para los siguientes casos: inscritos antes del 31 de mayo, dos o más hermanos inscritos, socios del club y alumnos de la escuela de atletismo durante este año, así como descuentos progresivos por semanas.

Para dudas y contacto se puede llamar al teléfono 625-261351 o escribir un correo electrónico a batih@telefonica.net.