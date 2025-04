El Super Amara-BAT batió su récord de participación en los estatales de invierno 49 atletas del club participaron en los campeonatos de pista cubierta, once más que el año pasado

Iñigo Aristizabal IRUN. Jueves, 10 de abril 2025, 20:09 Comenta Compartir

La recién terminada temporada de pista cubierta ha sido la más exitosa en la historia del Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea, que ha tenido 49 atletas en los campeonatos de España por edades –y alguno más había conseguido la mínima pero no pudo acudir por lesión–, y participó como club en la Copa de la Reina.

Esas 49 participaciones son once más que el año pasado y las presencias se desglosan de la siguiente manera: Once atletas en el absoluto (nueve el año pasado), diez en el sub'23 (cinco), once en el sub'20 (nueve), nueve en el sub'18 (cinco), dos en el sub'16 (tres), cuatro en lanzamientos largos (dos) y dos en máster (seis). En el descenso de los veteranos influye el hecho de que el año pasado el estatal fue en Donostia y esta vez, en Antequera.

49 atletas ha tenido el BAT en los campeonatos de España, logrando siete medallas (una de oro, tres de plata y tres de bronce).

De la cantidad viene la calidad y, además de numerosos puestos de finalistas, el BAT ha obtenido siete medallas en la temporada de pista cubierta. Imanol Gil se impuso en el 60 lisos del estatal máster en la categoría M35, medallas de plata se colgaron Victoria Briso en pruebas combinadas sub'23, Alejandro Esteban en jabalina sub'20 y el propio Gil en 200 máster M35 y al tercer escalón del podio subieron Bruno Cagigos en lanzamiento de disco sub'23, Carla Martínez en 60 lisos sub'20 y Alaine Agerralde en 400 sub'18.

Ibon Muñoz, director deportivo del BAT, señala que «estamos muy contentos por cómo ha ido la pista cubierta, con un incremento importante de participación y números de récord para el club. Se nota el trabajo que se viene haciendo, más algunas incorporaciones que tenemos». Destaca que «todos esos atletas han tenido que hacer una mínima para asistir a esos campeonatos, lo que da mucho valor a sus presencias».

Dos son los aspectos más importantes de la temporada invernal desde el punto de vista de Muñoz: «Por un lado, que hemos participado en todos los campeonatos de España y eso no siempre es así, no es fácil. Y, después, la participación en la Copa de la Reina, que nos clasificamos por méritos propios».

A la alegría por el buen momento deportivo se suma la preocupación porque «todo esto supone un esfuerzo económico para el club para seguir asegurando que nuestros atletas tengan los viajes pagados en las mejores condiciones posibles. Necesitamos más ayudas para todos los gastos que se generan con las competiciones, tanto individuales como de equipos».

De cara a los campeonatos de España al aire libre «las perspectivas son incluso mayores, porque se suman disciplinas que en pista cubierta no hay, como 400 vallas, 3.000 obstáculos, marcha..., y atletas que todavía no han llegado a su pico alto de forma de la temporada».

Colonias de verano

Por otro lado, el BAT está preparando las colonias de verano, cursos destinados a niños y niñas de entre cuatro y catorce años, con el objetivo de pasar un buen rato a la vez que se realiza una actividad física, se fomenta el compañerismo y se estimula la coordinación tan necesaria para cualquier tipo de deporte.

Los cursos se celebrarán durante los meses de junio (última semana), julio, agosto y septiembre (primera semana), en la pista de atletismo de Plaiaundi, de 8.30 a 14.00. Las plazas están limitadas a 90 niños y niñas por semana, en orden de inscripción.

Con el atletismo como eje central, se realizan diversas actividades, así como salidas a las piscinas y frontón de Artaleku.

El precio por semana es de 95 euros (60 la primera de julio, más corta) y se incluyen camiseta y regalo, así como fruta y agua durante la mañana. Hay descuentos del 10% para inscritos antes del 31 de mayo, dos o más hermanos inscritos, socios del club y alumnos de la escuela de atletismo y descuentos progresivos por semanas. Hay posibilidad de inscribirse durante todo el verano, si quedan plazas.

Para inscripciones o información se puede acudir a la web www.atletismobat.com, llamar al 625 261 351 o escribir a udalekus@atletismobat.com.