Miércoles, 25 julio 2018

Javi Martínez ha llegado este verano al Real Unión. Formado en las categorías inferiores de Osasuna, llegó a debutar en el primer equipo, procede del Izarra, donde el curso pasado disputó dieciocho partidos.

El navarro cuenta que «estoy muy contento por poder jugar en el Real Unión. Cuando acabé en el Izarra me llamó Eneko Romo, me hizo una propuesta y no lo dudé. Para mí es un salto de calidad poder estar en este club. En cuanto supe del interés dije, tengo que venir».

Martínez también apunta que «la acogida ha sido muy buena. Hay gente más veterana y otros más jóvenes, pero hay muy buen ambiente. Este grupo es muy humano».

En lo deportivo explica que «no empecé muy bien porque tuve una pequeña sobrecarga, pero ya contra la Real C tuve minutos y ahora nos toca un partido bonito con la Real. Queremos prepararnos bien para esta temporada porque tenemos un buen equipo y entrenador, pero cada partido marcará el objetivo. En lo personal intentaré disfrutar lo máximo de esta temporada aunque sé que la exigencia será grande para tener minutos».