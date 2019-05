El Stadium Gal dictará sentencia tras el empate a dos del Uva Monastrell El capitán Iosu Esnaola marca el 1-2 de cabeza en el encuentro del domingo ante el Jumilla. / F. DE LA HERA Los txuribeltz se adelantaron en dos ocasiones pero Bouba igualó el choque a un minuto del final El encuentro de vuelta se disputará este domingo en Gal (18.30 horas) E.P. IRUN. Martes, 28 mayo 2019, 00:24

Con optimismo moderado. De esa forma afrontará el Real Unión el encuentro de vuelta por la salvación del próximo domingo ante el Jumilla tras el empate en el Uva Monastrell. El botín pudo ser todavía más suculento si Bouba no hubiese puesto las tablas a un minuto del pitido final, pero no perder y marcar -por partida doble- en una eliminatoria lejos de casa son a priori buenas noticias.

Cualquier victoria le valdrá al conjunto irundarra para mantener la categoría. El resultado de la ida obligará al conjunto murciano a vencer el partido del domingo si quiere seguir siendo equipo de Segunda B. Eso, o conseguir un empate superior al 2-2 con el que se cerró el primer choque de la eliminatoria. Un 0-0 o un 1-1 le serían suficientes al Real Unión para seguir en la categoría de bronce.

Lo cierto es que el encuentro de la ida no pudo empezar mejor para los intereses del Real Unión. Alberto Iturralde optó para medirse al Jumilla por un once quizás algo más defensivo que en anteriores jornadas. La presencia de Garrido en el lateral izquierdo fue la única novedad significativa en la zaga. Los cambios llegaron en la medular, en la que el técnico de Astigarraga alineó a Ekhi en el doble pivote junto a Ceberio y a Urkizu en banda derecha. La izquierda fue para Alain Eizmendi. En punta, Sola, que ha sido un fijo para Iturralde desde su llegada, y Galán, que no figuraba de titular desde la jornada 31, a finales de marzo, en la derrota en Gal ante la Cultural de Durango por 0-2.

En el último minuto

El navarro fue precisamente el encargado de abrir la lata en el minuto 9 del choque. El delantero recibió el balón en línea de fondo tras un saque de banda. Protegió el esférico, se hizo hueco, y consiguió sacar un centro que impactó en las manos de Ming Yang. El colegiado valenciano Bosch Domenech no dudó demasiado y señaló una pena máxima que el propio Galán se encargó de ejecutar. Con una pequeña 'paradinha', de tiro raso, a la derecha del guardameta Iván Martínez, el atacante puso el 0-1 en la eliminatoria.

El Jumilla se pudo adelantar antes del tanto inaugural con un disparo desde la frontal de Manolo, pero Irazusta estuvo acertado para despejar metiendo el pie. Los murcianos avanzaron líneas tras encajar el primero pero el Real Unión no tuvo demasiados problemas para mantener su portería a cero antes del descanso.

El empate local llegó en la reanudación, tras una falta cometida en las inmediaciones del área por Garrido en la que el lateral vio tarjeta amarilla. El capitán Manolo fue el encargado de transformarla con un disparo que se coló por toda la escuadra ante el que Irazusta poco pudo hacer. Quedaba más de media hora.

Desde la estrategia llegó también el segundo tanto de los txuribeltz quince minutos después. Javi Garrido fue el encargado de poner en juego, al primer palo, una falta cometida sobre Alain Eizmendi. Allí apareció con fuerza Iosu Esnaola para adelantarse a todos los defensores y poner el 1-2 con un potente testarazo.

Tras el segundo gol llegaron los mejores minutos del cuadro unionista, que pudo aumentar la ventaja tras dos buenos centros de Urkizu y Estrada, pero los que consiguieron premio fueron los de casa.

Bouba encontró vía libre en el centro de la defensa tras una pared con Carlos Álvarez y puso el definitivo 2-2. El Stadium Gal dictará sentencia.