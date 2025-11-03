Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa

Sorprendido cuando abandonaba un bar de Irun con una caja registradora valorada en unos 12.000 euros

El dueño del local fue el que avisó a la Ertzaintza tras haber saltado la alarma de seguridad del local y observar por las cámaras la presencia del indivíduo

Álvaro Guerra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado domingo a un hombre magrebí de 30 años que trataba de robar una caja registradora de cobro automático de un bar de Irun valorada en unos 12.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el responsable del local fue el que avisó a la Ertzaintza de la presencia del individuo en el interior del local gracias a las cámaras del establecimiento, después de que saltara la alarma de seguridad.

Una patrulla acudió rápidamente al lugar cuando se encontró al hombre, con la cara tapada con una camiseta, arrastrando por el suelo la caja registradora hacia el exterior del establecimiento.

Las mismas fuentes indican que, entre sus pertenencias, portaba una llave que, según se pudo verificar, abría la cerradura de la puerta del bar, por lo que se investiga su procedencia.

Tras proceder a la identificación del presunto delincuente, este fue detenido por un delito de robo con fuerza y daños. En ese momento, el implicado mostró una actitud agresiva, llegando a enfrentarse a los agentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  3. 3 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  4. 4 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  5. 5

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 La Real obra el milagro contra el Barcelona
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sorprendido cuando abandonaba un bar de Irun con una caja registradora valorada en unos 12.000 euros

Sorprendido cuando abandonaba un bar de Irun con una caja registradora valorada en unos 12.000 euros