Sorprendido cuando abandonaba un bar de Irun con una caja registradora valorada en unos 12.000 euros El dueño del local fue el que avisó a la Ertzaintza tras haber saltado la alarma de seguridad del local y observar por las cámaras la presencia del indivíduo

Álvaro Guerra Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Agentes de la Ertzaintza detuvieron el pasado domingo a un hombre magrebí de 30 años que trataba de robar una caja registradora de cobro automático de un bar de Irun valorada en unos 12.000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el responsable del local fue el que avisó a la Ertzaintza de la presencia del individuo en el interior del local gracias a las cámaras del establecimiento, después de que saltara la alarma de seguridad.

Una patrulla acudió rápidamente al lugar cuando se encontró al hombre, con la cara tapada con una camiseta, arrastrando por el suelo la caja registradora hacia el exterior del establecimiento.

Las mismas fuentes indican que, entre sus pertenencias, portaba una llave que, según se pudo verificar, abría la cerradura de la puerta del bar, por lo que se investiga su procedencia.

Tras proceder a la identificación del presunto delincuente, este fue detenido por un delito de robo con fuerza y daños. En ese momento, el implicado mostró una actitud agresiva, llegando a enfrentarse a los agentes.