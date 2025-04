En Soria y Manresa empiezan las ligas para el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea

Después de su exitosa temporada de pista cubierta, el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea empieza con la temporada de aire libre y con su ... competición estrella. Una cosa son los estatales, pero especial valor le dan desde Plaiaundi a las ligas nacionales. El equipo femenino lleva desde 2016 en División de Honor, la máxima categoría del atletismo estatal, y en el segundo escalón está el masculino.

A Soria les toca ir a las chicas, donde se enfrentará al local Celtíberas, Alcorcón y Playas de Castellón, que es el gran favorito de esta cuadrangular. Ibon Muñoz, director deportivo del BAT, explica que «va a ser un Playas de Castellón contra el resto».

La clasificación con la suma del primer y segundo encuentro es la que determina si un equipo lucha por el título o por la permanencia. «Si quedas primero te llevas cuatro puntos, tres por segundo y así sucesivamente. Y luego se suman los resultados y esa clasificación es la que marca el tercer y definitivo encuentro».

En esta primera cita «optamos al segundo o tercer puesto. Vamos con casi el mejor equipo posible, aunque tenemos alguna baja importante, como la de Irune Muguruza en 400 vallas y en el relevo 4x400».

La idea del BAT es «buscar el segundo puesto, pero tenemos al Celtíberas muy cerca y juegan en casa». El BAT cuenta con 33.125 puntos, 32.623 tiene el equipo local y 31.876 el Alcorcón. Eso sí, «una cosa son esos puntos, que se establecen con las mejores marcas del año pasado, y otra la realidad, con los estados de forma de cada atleta».

El año pasado el BAT tuvo el acierto de meterse en el grupo por el título y acabó la liga en octava posición. «Ojalá volvamos a meternos en ese grupo y así nos olvidamos de estar peleando por lapermanencia».

Los chicos, en Manresa

En cuanto al equipo masculino, en la categoría de plata, su destino es Manresa, para medirse al club local Avinent, Portugalete y Agrupació de Catalunya, el favorito para pelear por el ascenso.

También en este caso «sobre el papel somos segundos. Tenemos 31.524 puntos, un poco más que el Manresa (31.176) y bastantes más que el Portugalete (26.769). El Agrupació está por encima de nosotros tres, con 33.349 puntos».

Y también en este caso una baja importante, la de Joaquín Alonso para el 400 vallas, así como la de Jon Matey, en salto de altura. Esos puntos que podrían conseguir con buenas posiciones no llegarán al zurrón del BAT. Así como el equipo femenino lleva desde 2016 en la máxima categoría, no es fácil ver al masculino peleando por entrar en la élite. «Una cosa es que aspiremos a entrar en el grupo por el ascenso, pero es distinto eso y pelear realmente por subir. Por ahora el equipo masculino no puede pensar en eso».