«Solo tenemos que centrarnos en seguir trabajando» Martes, 23 octubre 2018, 00:24

Yoel Sola es uno de los nuevos jugadores que ha fichado esta temporada el Real Unión. El centrocampista no ha tenido suerte con las lesiones en este inicio liguero, pero en los últimos compromisos ha empezado a tener minutos. «Estoy contento porque estoy volviendo a jugar. Solo el hecho de poder estar en el campo y no tener ninguna molestia y encontrarme cómodo, me hace estar satisfecho. Estuve dos semanas lesionado, luego volví a recaer... y he estado más de un mes parado. Luego siempre cuesta volver a empezar, pero ahora estoy de nuevo disfrutando con el resto de mis compañeros».

De la marcha del equipo cuenta que «creo que cada vez estamos mejor, sintiéndonos más cómodos con y sin balón y los resultados irán llegando poco a poco. En lo que nos tenemos que centrar es en seguir trabajando y en creer en lo que estamos haciendo».

De su experiencia en Irun explica que «por culpa de las lesiones he estado algo más cabizbajo, pero la verdad es que estoy genial en Irun. El ambiente que hay en el vestuario es muy bueno y así es todo más fácil».