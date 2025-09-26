La solidaridad irunesa no entiende de fronteras Feria ONG. El Ensanche acoge mañana la cita anual que propone actividades lúdicas y en la que diecisiete entidades mostrarán la labor que desarrollan

No corren los mejores tiempos en ninguna parte, pero el nivel de dureza de las condiciones de vida siempre ha tenido mucho que ver con los límites geográficos. La verdadera solidaridad, en cambio, no entiende de fronteras y quienes la ejercen siguen permitiendo que existan puentes entre Irun y Ruanda, el Sáhara, Chiapas, Bolivia y otros muchos países. Las ONGs de la ciudad mostrarán la labor que realizan en la feria que reunirá, mañana en la plaza del Ensanche, a 17 entidades.

Entre ellas estará Behar Bidasoa, uno de los emblemas de la solidaridad en la comarca: desde la entidad, María Serrano recuerda que «el año que viene se cumplirán 50 años de la llegada de José Ramón Amunarriz a Kabuga». Medio siglo después, este territorio de Ruanda «no tiene nada que ver» con lo que era entonces, «y en parte, ha sido gracias a la solidaridad y la colaboración de muchas entidades y personas de Irun, Hondarribia y el resto de la provincia, que se han volcado con Behar Bidasoa».

Mañana Estará instalada de 11.00 a 13.30 en la plaza del Ensanche.

Programa Información de los proyectos de 17 ONG, degustación de chocolate, taller de chapas, productos de comercio justo, juegos infantiles, venta de manualidades...

Infraestructuras educativas y sanitarias o un proyecto agrícola de formación que derivó en una cooperativa de mujeres «que producen sus propios productos» son algunas de las iniciativas que han transformado Kabuga. Asimismo, en sustitución de chozas «de una inseguridad muy grande», la ONG ha construido «más de 300 casitas, muchas de ellas con la colaboración del Ayuntamiento de Irun». En el marco de este proyecto «vamos a dar un paso más: hasta ahora, las casas se contruían en los terrenos de los propios habitantes», pero la ONG va a adquirir una parcela en la que poder edificar viviendas «para las personas más pobres».

María Serrano recuerda que, además del de Kabuga, Behar Bidasoa tiene polos de desarrollo en Paraguay y Colombia. En este último «se ha desarrollado una colaboración muy estrecha con el Centro de Capacitación de Mujeres», y en Paraguay «seguimos trabajando con comunidades indígenas y campesinas».

Del Sáhara a Chiapas

En la feria participará también Tadamum Elkartea, entidad cuyo «proyecto estrella es Oporrak Bakean», concreta Trini Fernández, voluntaria. Esta iniciativa tiene una larga trayectoria en Irun, y «consiste en sacar a los niños saharauis de los campamentos» de Tindouf «durante los meses de verano», evitando así que padezcan temperaturas extremas. Durante su estancia estival con familias irunesas «se les realizan revisiones sanitarias y reciben una alimentación completa». Ocho niños y niñas saharauis disfrutaron el verano pasado de sus vacaciones en Irun.

El segundo proyecto de Tadamum es su colaboración con un hospital de mutilados de guerra: la voluntaria recuerda que «Marruecos construyó un muro que rodea todos los campamentos del Sáhara Occidental», y ese muro «está sembrado de minas». En el desierto «las dunas son casi un ser vivo; la arena se mueve y las dunas lo hacen también». Esto hace que localizar y delimitar los puntos exactos en los que están las minas sea extremadamente complicado y que ese hospital siga recibiendo a personas que han sufrido mutilaciones: «colaboramos fundamentalmente con la alimentación, sobre todo en los casos de heridos que precisan de una alimentación específica».

Chiapas Enea es otra de las entidades que estará presente en la feria de mañana: Erika Gómez es voluntaria de la ONG y originaria de Chiapas, donde «la mujer no tiene participación en lo público, sólo en el ámbito privado y el cuidado de los hijos y el marido». Chiapas Enea trabaja en la zona desde el año 2015, donde ha ejecutado pozos profundos que abastezcan de agua a los habitantes («el gobierno no tiene interés en dar ese servicio tan necesario»), ha desarrollado un proyecto de huertos ecológicos y un centro de transformación de alimentos en el que trabajan mujeres.