La solemnidad y la emoción del deber cumplido Después de madrugar mucho y vivir una mañana muy intensa, las campas fueron el lugar perfecto para almorzar. / FOTOS F. DE LA HERA Alrededor de la ermita de San Marcial se vivió, como cada 30 de junio, uno de los momentos más especiales del día JOANA OCHOTECO IRUN. Lunes, 1 julio 2019, 00:06

Once y treinta minutos de cada 30 de junio: el repique de las campanas de la ermita de San Marcial interrumpe almuerzos y conversaciones, pone en movimiento alpargatas y una cantinera se ajusta la txapela mientras dice a sus amigos que la foto de grupo tendrá que ser dentro de un rato. Irundarras ataviados de rojo, blanco y negro toman posiciones alrededor de la ermita, lugar antaño testigo de cruentas batallas pero convertido hoy, en este momento y a esta hora de cada 30 de junio, en escenario de emociones, compromiso y encuentros. Ese momento es lo que da sentido a toda la jornada. Es «el 'momentico', como dirían los navarros», y como comenta el comandante, Asier Etxepare.

Once y cuarenta y tres minutos: suena el cornetín. Se acercan al tablado frente a la ermita las cantineras de las respectivas compañías y unidades, los mandos, el Estado Mayor, representantes de la Junta del Alarde. Las diecinueve jóvenes son recibidas por cantineras de años anteriores, que les hacen entrega de un ramillete de flores. Los dos besos protocolarios devienen en abrazos apretados, de esos que te calientan el alma. No hay necesidad de explicaciones; unas y otras se entienden a la perfección con una mirada.

08.00 Concurso de ganado en la plaza Urdanibia. 10.00 Trikitilaris en la plaza Urdanibia. 11.30 Bertsolaris en la plaza Urdanibia. 12.00 Deporte rural en la plaza Urdanibia. 13.00 Entrega de premios del concurso de ganado. 18.00 Campeonato de baile a lo suelto y romería en la plaza Urdanibia. 18.00 Festival de pelota a mano en el frontón Uranzu. 22.00 Salida de la fanfarre Los Perolas por la plaza del Ensanche y por San Miguel. 22.45 Espectáculo de fuegos artificiales 'Suaren gogoeta', desde la calle Donostia de San Miguel. 23.15 Festival de monólogos en la plaza del Ensanche, con Tomás García y Edu Mutante.

«Es precioso», «te emociona»

Con todos en sus puestos, anuncia la megafonía que «una vez finalizado el Alarde de la mañana, nos reunimos junto a esta ermita para renovar el compromiso adquirido por nuestros mayores. Agradeceremos a San Marcial los bienes recibidos y pediremos su ayuda y protección para nuestra ciudad y todos sus habitantes. Os invitamos a participar con alegría en esta celebración y a recordar a todos aquellos que, por diferentes razones, no pueden acompañarnos».

Quizá será por eso, por lo mucho que evoca este solemne momento, por lo que en muchas miradas alguna lágrima se asoma tras las pestañas. En su discurso del 28 de junio el general, Paco Carrillo, hizo alusión a «quienes en otro tiempo compartieron con nosotros el Alarde y hoy nos acompañan desde los pliegues de nuestra memoria». Quizá será que en la renovación del voto los pliegues de la memoria son más profundos, más cálidos. «Es un momento precioso», aseguraba la representante de cantineras de la Junta, Nerea Ugarte. Y Asier Etxepare coincidía en que «es un momento que emociona. Te vienen recuerdos a la cabeza, de los attonas...».

Las cantineras avanzan, una a una, para depositar sus ramilletes en el centro del tablado y realizar así la ofrenda floral. Son las doce y pocos minutos: el Voto ha sido renovado. «Podemos continuar con el Alarde tras haber respondido con sentimiento y fe a la confianza que nuestros mayores depositaron en nosotros», anuncia la megafonía. De fondo, se escucha cada vez más cerca la melodía del 'Alkate soinua'. «A la bandera de Irun, ¡presenten armas!», ordena Paco Carrillo. Llegan los representantes de la Corporación municipal, con la concejal Mónica Martínez en cabeza, portando la bandera.

Todos ellos se sitúan también en el tablado, que vibra cuando retumban las salvas de Artillería. Una, dos, tres, cuatro... Quienes están en ese momento alrededor de la ermita no pueden ver el lugar, más abajo, junto a las campas, en el que están los cañones. Por eso, el estruendo hace pegar un respingo a más de uno, se asoman sonrisas nerviosas a las comisuras de los labios y la tensión se diluye. «Gora Irun, gora San Martzial!», exclama el alcalde, José Antonio Santano. El voto ha sido renovado, el deber está cumplido. La fiesta puede continuar.

Con la familia y los amigos

Ahora sí, llega el momento de retomar los almuerzos, los posados ante las cámaras e incluso marcarse un baile al son de la trikitixa que llena las campas de sones festivos. Olatz Zabala, cantinera de Behobia, se toma un instante para descansar mientras rememora los momentos emotivos que acaba de vivir en la ofrenda floral: «Me ha gustado muchísimo. No me lo esperaba, pero me ha encantado», asegura.

Leyre López, cantinera de Olaberria, aprovecha ese rato del monte para «estar con todo el mundo: la familia, las amigas... Nos hemos visto mientras desfilaba, pero no había tenido un rato para disfrutar de estar con ellos, hacernos fotos... Ahora podemos tener un ratito más íntimo y hay que aprovecharlo a tope», afirma.

Porque hay tiempo para todo: son un par de horas en las que la fiesta se concentra allí arriba, pero se viven intensamente. Con la solemnidad de renovar esa promesa que hicieron nuestros antepasados, y la alegría de disfrutar de un 30 de junio más.