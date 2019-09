La red social que importa Las propuestas se dirigen sobre todo a mujeres, la mayoría de ellas en empleos ligados al cuidado que les dejan muy pocas horas libres Para impulsar la socialización, Adiskidetuak ha aumentado en número y variedad las actividades con las que complementa su servicio de asesoría jurídica a inmigrantes IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:37

Adiskidetuak atendió el pasado año a más de 4.000 personas. Esta entidad local es una de las tres que en Gipuzkoa integran la red Aholku-Sarea, impulsada por el Gobierno Vasco, para ayudar a inmigrantes con tramitaciones de todo tipo: «Ofrecemos una asesoría jurídica integral. El asesoramiento es en materia de extranjería», explica Rocío Calderón, una de las abogadas de Adiskidetuak, «pero eso afecta a todo: sanidad, trabajo, vivienda, papeles...»

Adiskidetuak cuenta con apoyo institucional de Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Irun para llevar a cabo este cometido. «Atendemos a un colectivo vulnerable, a muchas personas que están en situación de riesgo de exclusión social» porque si no tienen trabajo o en cuanto se quedan sin él «por un despido, un cierre de empresa o la muerte del empleador, se ven en dificultades enormes para poder renovar su tarjeta de residencia. Carecen de conocimiento profundo de los derechos y obligaciones que tienen por ley y en eso les asesoramos». La asociación va más allá y ayuda en la búsqueda activa de empleo, «aspecto clave porque si para todo el mundo es difícil encontrar un contrato, para estas personas puede serlo aún más».

personas fueron atendidas por el servicio de asesoramiento de Adiskidetuak en 2018; de ellas, 1 087, de 53 nacionalidades distintas, tuvieron su primer contacto con la entidad. Además, se organizaron actividades para más de 600 participantes y unas colonias de verano para 22 niños de 9 nacionalidades diferentes.

El valor de tener amistades

No debe pasar desapercibido que Calderón incluya el fallecimiento del empleador como una de las causas habituales para la pérdida de empleo. «En muchos casos, una gran mayoría, se trata de mujeres que trabajan en tareas de cuidado y hogar. Muchas veces como internas».

Más allá de enfrentar la desprotección laboral que está extendida en el sector, Adiskidetuak complementa sus actividades de asesoramiento con un completo programa de actividades que persiguen objetivos diferentes pero tienen uno compartido en todos los casos: «abrir un espacio para la socialización a mujeres que por falta de tiempo tienen dificultades para conocer gente y establecer una red social».

Esto último es, a ojos de Calderón, un elemento clave para la integración en un nuevo país, «o en una nueva ciudad dentro del mismo país. Es importante conocer gente con la que compartir el ocio, realizar actividades en el tiempo libre. Pero tanto o más es formar parte de una red social en la que hay personas ayudándose en momentos complicados, haciéndose favores, recomendando a amigas si hay una vacante allí donde trabajan».

Con eso en mente, Adiskidetuak ha ido desarrollando y aumentando su oferta de actividades, que cumplen además otras funciones. El taller de cocina vasca que Tito Barbero imparte generosamente en la Sociedad Izoki pretende servir como herramienta formativa para mejorar la inserción laboral; las colonias bilingües de verano quieren atender a familias llegadas a la ciudad después de que se cerraran los plazos de la oferta pública. También se organizan talleres y jornadas de igualdad y, recientemente, una sesión de Autoestima y automaquillaje. La psicóloga Janeth Carreño guió la primera parte incitando a que las cerca de 25 mujeres se conocieran e invitándolas a reflexiones sobre la manera en la que se ven a sí mismas. Natalia González, maquilladora profesional, se encargó de la parte más estética.

«Vengo por aprender pero también para conocer gente», decía Leda, una asistente de origen nicaragüense que lleva «cinco años en Irun, viviendo y trabajando. Es la primera vez que vengo a una actividad de Adiskidetuak porque tengo muy pocos días libres y no había coincidido hasta ahora. Me viene bien conocer gente, porque si no, cuando tengo libre, no sé ni qué hacer», confesaba. También se estrenaba en los talleres de la asociación Rosa. «Venía sobre todo a conocer a otras compañeras, pero me ha parecido muy interesante lo del automaquillaje como parte de un proceso para aprender a conocernos y a vernos mejor».