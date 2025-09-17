Smarktec se suma a la 'Media Maratón del Bidasoa +10K'

I. A. IRUN. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El BAT ha sumado un patrocinador importante para la 'Lomeña Fachadas Media Maratón del Bidasoa +10K Rhenus Logistic' del 22 de febrero de 2026.

Se trata de Smarktec y el acuerdo de patrocinio incluye la puesta en marcha de la categoría para empresas en esta carrera, una iniciativa que busca fomentar el deporte en equipo, el compañerismo y la salud entre compañeros de trabajo.

Smarktec, nacida en San Sebastián y con sede central en Irun, es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones automatizadas de marcaje, codificación y trazabilidad.

Para el BAT, contar con el respaldo de Smarktec supone «un paso más hacia la consolidación de la Media Maratón del Bidasoa como un evento deportivo de referencia tanto en la comarca como fuera de ella». El CEO de Smarktec, Gorka Pamies, asegura que «nos hace mucha ilusión colaborar con el Bidasoa Atletiko Taldea y, en especial, con la Media Maratón del Bidasoa. Queremos que esta nueva categoría para empresas anime a muchos equipos de trabajo a compartir experiencias a través del deporte, fomentando el cuidado de la salud, el trabajo en equipo y el compromiso, valores que forman parte de nuestro ADN».