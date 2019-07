Skola Musik pondrá música en directo a la proyección de Grease en el Cine de Verano ¡Dentro música!. Los ensayos se realizan con la proyección de la película para preaprar las entradas y la coordinación con la imagen. / F. DE LA HERA El viernes, a las 22.00 horas en la plaza Urdanibia, profesores del centro y algunos alumnos convertirán la sesión de cine al aire libre en un espectáculo en vivo IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 24 julio 2019, 00:18

El Día de la Música, 21 de junio, se celebra cada año en la ciudad con un concierto presanmarcialero en la plaza Urdanibia que ofrece Skola Musik desplegando alumnado y profesorado para llenar toda la tarde de actuaciones en directo. El año pasado, «hicimos un mix con canciones de la película Grease y, al escucharlo, alguien en el área de Cultura tuvo una idea», recuerda Irene Elizetzea, profesora de piano en Skola Musik y una de las implicadas en llevar esa idea a la práctica.

La ocurrencia no fue otra que incorporar la actuación musical en directo a la proyección de la película, que se ha programado este viernesdentro de la iniciativa de sesiones de cine de verano al aire libre. «Nos pareció un proyecto muy interesante, algo que no habíamos hecho nunca y decidimos hacerlo». Junto a Elizetxea participan el profesor de guitarra, Álvaro Hermida; el de bajo, Dani Riaño; el de batería, Joxan González, y el de canto, Iñigo Vilas. Hacían falta más voces «y se han animado 18 alumnos para coros y seis voces solistas. También necesitábamos más teclados para cubrir las partes que en la película hacen violines o grupos de viento metal. Ahí me van a ayudar tres alumnos aventajados porque yo no podría hacerlo todo».

Cuatro meses de ensayo

Asumir este reto ha supuesto una carga de trabajo enorme, una gran cantidad de horas de ensayo. «Pero somos gente inquieta y después de estar todo el curso dando clase, nos apetecía mucho a todos una experiencia que musicalmente es tan interesante», afirma Elizetxea.

Lo que va a ocurrir el viernes es que la plaza Urdanibia va a acoger, a las 22.00 horas, la proyección de Grease y cuando lleguen las piezas musicales en las que no hay líneas de diálogo de los actores, desde la mesa de control «quitarán el sonido de la película y entraremos nosotros a tocar y a cantar en directo». Seguramente a nadie le quede duda al respecto, pero por si acaso, la profesora confirma que «es súper complicado». Hay que entender que para que el espectáculo funcione, «tenemos que ir exactamente igual que la música de la película, para que se no desacompasen las voces y los gestos de los actores». Usarán claqueta para controlar los ritmos pero ni así es fácil. Menos aún cuando hay que coordinar un equipo de casi 30 personas. «Por eso tantos ensayos durante cuatro meses, incluso esta semana seguimos ensayando para afinar y llegar al viernes lo mejor posible». Serán doce los temas que se tocarán y cantarán en vivo.

La propuesta es ambiciosa y tiene la virtud de ser algo «que hasta ahora no habíamos hecho, así que estamos con muchas ganas». También desde el consistorio, la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, incide en que «es una novedad este verano y todo apunta a que será un gran espectáculo». Será, dice la concejala, «una proyección de cine diferente y muy irunesa, gracias a todo el trabajo que está haciendo Skola Musik» a quien Eizaguirre agradece «el interés y la dedicación que han puesto para sacar adelante esta actividad, una de las referencias más destacas de la agenda cultural».

El objetivo de la participación de los músicos y los cantores no es otro que el dar una vuelta de tuerca a la experiencia del cine en la calle, sumándole una actuación en directo, «pero sin estorbar. Queremos que la película se pueda ver bien en todo momento. Por eso», explica Irene Elizetxea, «iremos vestidos de oscuro y nos colocaremos en los laterales».

La película es un clásico; el formato, original y animado y el trabajo de preparación, cuantioso y prometedor. Tanto desde Skola Musik como desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a aportar el ingrediente final para redondear la noche del viernes: una gran afluencia de público que disfrute de la propuesta.