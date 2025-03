«Siempre que puedo lo hago todo en papel y acuarela»

ALICIA DEL CASTILLO * ADELCASTILLO@DIARIOVASCO.COM Jueves, 6 de marzo 2025, 20:32 Comenta Compartir

Mai Egurza es ilustradora y dibujante de cómic. Estudió ilustración en la escuela de Artes Plásticas y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz, y también en la Escola Joso de Barcelona, donde ahora es profesora. En 2011 comenzó a trabajar ilustrando libros y desde entonces lo ha hecho en las editoriales Larousse, Elkar, Bromera, Dibbuks y SM. En 2014 creó junto al guionista belga Zidrou el cómic 'El paseo de los sueños', que editó Norma editorial. También se editó para el mercado francobelga, bajo el título 'Les promeneurs sous la Lune'. Y suya es una de las ilustraciones que da la bienvenida a Irun.

– ¿Pasa algo en Irun para que haya tantas artistas?

– Pues no sé decirte qué es, porque, al menos en mi época, no se fomentaba mucho el tema del arte, al menos el cómic. La gente lo veía como: «¿Para qué dibujas si no sirve para nada?». Luego, más adelante, hubo clases en el Gazteleku, con Jorge Madejón.

ESTILO«Me parece curioso cuando me dicen que tengo un sello propio, porque yo no lo veo tan claro»PATRONES«Me gusta mucho llegar a entender cómo se hacen estas cosas, conocer los mecanismos»

– Muchos pasasteis por sus clases...

– Sí, di clases particulares de dibujo con Joseba Basalo, editor de Aleta ediciones y cuando se mudó a Valencia, me pasó el contacto de Jorge Madejón. Empecé a hacer clases particulares con él y después empezaron las clases en el Gazteleku. Y también volvió a abrir Tinta Cómics. Había existido hacía tiempo, pero cuanto yo empecé a aficionarme a los cómics ya no estaba. Cuando volvieron a abrir se hizo piña de gente que tenía intereses parecidos.

– Así que Tinta Cómics sirvió para juntar a personas con inquietudes similares.

– Fue la suma de todo, las clases con Jorge, también el Salón del Cómic de Irun y Tinta. Todo junto creó un buen ambiente.

– Parece que tienes un sello propio...

– Me parece curioso cuando me lo dicen, porque yo no lo veo tan claro. Me ha pasado, hablar con otros artistas y tener ellos la misma sensación. Yo creo que identificaría sus dibujos en cualquier parte, pero me parece que cada artista tiene dificultades para apreciar la coherencia estilística de su propia obra, porque vamos cambiando, aprendiendo y probando cosas nuevas todo el tiempo. En mi caso, cuando empecé a trabajar hacía una parte del trabajo a lápiz y otra parte, en digital. Tenía mi técnica. Después me compré una Cintiq (antes no había tantas opciones para dibujar en tablet) y ahí decidí hacerlo todo en técnicas digitales, con texturas. Hice 'El paso de los sueños' íntegramente en digital. Para cuando terminé el cómic, quise un cambio.

– El cómic es muy laborioso...

– El cómic es un lenguaje en sí mismo, es un trabajo muy complicado, muy bonito, pero mal pagado y no recibe suficiente reconocimiento. Yo tuve suerte, mi cómic ganó un par de premios en Francia y estuve nominada como autora revelación en el salón del cómic de Barcelona, pero si a día de hoy me preguntan si voy a volver a hacer un cómic entero, diría que no.

– Al acabar el cómic hubo cambio, entonces.

– Sí, acabé harta de la pantalla. Estuve haciendo pruebas para volver a hacer una parte con técnicas tradicionales y otra parte en digital. Y al final, lo que más disfruto es la acuarela, con lo mínimo de edición digital.

– ¿El cartel de bienvenida de Irun es entonces todo en acuarela?

– Sí, todo, acuarela y lápiz de color.

– Ahora que estamos con la Inteligencia Artificial por todas partes da gusto oírte decir eso.

– El tema de la inteligencia artificial generativa me tiene amargadísima. Me indigna que alguien se crea artista por decirle a una máquina lo que tiene que hacer. Es como si alguien me hace a mí un encargo, me dice que le haga un oso sobre un triciclo, se lo doy y dice que lo ha hecho él. A la gente le fascina su funcionamiento, pero si lo hace tan bien (es discutible) es porque está robando obras protegidas por derechos de autor y ese es el problema fundamental. Hace un Frankenstein a base de piezas robadas a autores a los que no se les ha dado la opción de negarse ni se les ha pagado proporcionalmente. Es muy injusto de base. Es una piratería.

– Para que la IA aprenda hay que enseñarle, ¿y de quién se le enseña?

– De artistas. Y claro, habrá contenido que esté libre de derechos por la razón que sea, pero hay mucho que se ha comprobado que han cogido para usarlo sin permiso.

– Tienes ahora algo en el horno...

– Sí, ya está terminado, pero tengo que hablar con el cliente porque vamos a hacer una publicación conjunta...

– El tema de las Redes Sociales...

– Pues es otro melón, porque todas las redes sociales quieren que les des tu premiso para usar tu trabajo para entrenar IAs. Así que está habiendo una fuga. Yo sigo, de momento, con Instagram y quiero hacer más cosas para Youtube. Pero dan ganas de empezar a poner marcas de agua y firmas en todo. También tengo un perfil en una red social que se llama Cara App, que está creada por artistas, para artistas.

– ¿Y el tema de patterns, de patrones?

– Pues solo he hecho uno, pero es un tema que me encanta. Lo bonito es que lo puedes aplicar a un montón de superficies. Es que me gusta mucho llegar a entender cómo se hacen estas cosas, el conocer los mecanismos y procesos de cómo funcionan.