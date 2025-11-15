«Siempre tendré buen recuerdo del Bidasoa y de Irun» El madrileño ha decidido cambiar de aires y buscará en Sevilla el ascenso a la AsobalTito Díaz Exjugador del Bidasoa

Iñigo Aristizabal IRUN. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Vino del Guadalajara y se va al Proin Sevilla tras dos temporadas y lo que llevamos de ésta de amarillo. No es habitual salir con la liga en marcha pero Tito Díaz quería minutos y los tendrá en un equipo que aspira a subir a Asobal y que marcha segundo.

–¿Qué esperaba encontrar en el Bidasoa cuando llegó?

–Está claro que el Bidasoa, a nivel nacional y también europeo, lleva años demostrando que es un referente. Es un equipo top, que compite todos los partidos en todas las competiciones. Dentro del propio equipo la competencia es elevada también. Esperaba un equipo de calidad y competitivo y es lo que he vivido. El día a día ha sido genial, con la guinda del subcampeonato, y ha sido una bonita experiencia que ha cumplido las expectativas que yo tenía.

LESIÓN«Son malos momentos pero al mismo tiempo es una etapa que te hace crecer»SEVILLA«El objetivo del club es ascender a Asobal y si he venido es porque el proyecto tiene buena pinta»

–¿Y fuera del 40x20?

–Es un club muy serio, que tiene un proyecto sólido y que está haciendo las cosas de una manera correcta para seguir progresando, con el objetivo de brillar tanto en España como en las competiciones europeas. Y la ciudad me ha acogido genial. Está claro que llevaré a Irun y al Bidasoa siempre con un bonito recuerdo.

–Salvo por su lesión de rodilla, supongo.

–Ese es el mayor miedo del deportista y a mí me tocó una lesión importante. Fue en pretemporada, cuando habíamos cambiado de entrenador y todos estábamos con ganas de empezar a hacer las cosas bien. Fue duro, ya no solo por el propio gesto, que fue doloroso, sino por todo lo que conllevaba. Eso sí, por parte del club enseguida me dijeron que no me preocupase por nada que no fuese la propia recuperación y me ofrecieron la renovación, que acepté encantado y estaré siempre agradecido por ese gesto.

–La recuperación fue larga.

–Una lesión de ligamento con menisco son 6-7 meses y el proceso de recuperación es bastante solitario, porque el equipo está yendo y viniendo, jugando partidos, y tú eres el que tienes que estar ahí contigo mismo, soportándote día tras día. Estoy agradecido a los fisios, a las clínicas, sobre todo a Martín Otero, y a todos los que me ayudaron para que el proceso fuera lo menos duro posible. Al final se dio todo bastante bien, no hubo ningún retraso, ninguna complicación y pude volver a jugar esa misma temporada. Son malos momentos pero al mismo tiempo es una etapa que te hace crecer.

–Dejamos lo malo de lado, ¿qué ha sido lo mejor de su etapa en el Irudek Bidasoa Irun?

–Esta temporada con la clasificación a Europa, también mi debut europeo en Rumanía, lo recordaré muy bien. Y la primera temporada, el subcampeonato que conseguimos.

–¿Qué le ha motivado a salir del Bidasoa con destino al Sevilla de División de Honor Plata?

–Por el nivel que tiene el proyecto del Irudek Bidasoa Irun se requería una plantilla bastante amplia, bastante competitiva. Eso implica que hubiese un número a veces elevado de jugadores. En mi propio puesto había cuatro y a diario también estaban los chavales del filial que nos ayudan. Me llegó esta oferta y, aunque estaba encantado en Irun, tanto en el día a día como con los resultados que estamos obteniendo y con la gente, me plantearon un buen proyecto. Tras comentarlo con mi familia, porque los jugadores no somos sólo nosotros, decidí que si se ponían de acuerdo los clubes podía ser un buen movimiento .

–¿Qué ha encontrado al llegar a Sevilla?

–El club y el equipo tienen como objetivo el ascenso a Asobal. Mi puesto era el que había reforzar y si he venido aquí es porque el proyecto pinta bien. Está claro que nadie te puede asegurar un ascenso, es algo que requiere mucho trabajo, pero el objetivo es ese, el de subir. Y en unos años poder hacer grandes cosas en Asobal.

–Se tienen que dar carambolas pero ¿ha pensado que esta misma temporada se podría enfrentar al Bidasoa en la Copa del Rey?

–Sí, sí, lo he pensado. Lo jugaríamos aquí, a no ser que nos encontrásemos en la fase final. Sería bonito volver a encontrarme con las personas con las que he estado conviviendo todos estos años y desde luego que enfrentarse al Bidasoa, independientemente de que ya haya estado allí, siempre es un reto bonito a la vez que complicado. Si se cruzan nuestros caminos estaría contentísimo.