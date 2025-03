Viernes, 7 de marzo 2025, 20:30 Comenta Compartir

En su estudio Lilipop, Liliana Florina realiza micropigmentación semipermanente para diseñar cejas o, como ella misma dice «diseñar la mirada de la gente».

Ella tenía el firme deseo de poner en marcha este proyecto «y la gente de mi alrededor me decía que este sueño lo tenía que hacer realidad. El camino no es fácil; no pasa nada», apuntaba para animar a la gente que esté pensando en si da o no el paso del emprendimiento. «Siempre habrá baches, pero no hay que tirar la toalla. Hay que seguir adelante y superarlos». En ese sentido agradecía el apoyo «de Bidasoa activa, que siempre ha estado conmigo con respuestas para cada pregunta que tenía».