Irun

La sesión de memoria histórica cierra la Sección Oficial

J. O.

IRUN.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00

Antes de la entrega de premios de esta tarde, el Amaia acoge hoy a las 11.00 la última proyección de la Sección Oficial del Ficab. Dentro del ciclo dedicado a la memoria histórica y con entrada gratuita, se proyectará la película 'Skammata'. Esta producción trata sobre el golpe de estado y la invasión turca de Chipre, medio siglo después de aquellos hechos, y aborda tanto el trauma colectivo de la guerra como sus consecuencias para la arqueología chipriota.

Por la tarde, también con entrada gratuita, la gala de clausura del XXV Ficab arrancará a las 18.30 en el Amaia. El auditorio acogerá un cierre muy especial que tendrá como protagonistas, además de a los premiados, al colectivo Bizinema y la Legio V. Los primeros han sido los artífices de la decoración del vestíbulo del Amaia durante el festival, que todavía hoy podrán apreciar quienes acudan al centro cultural: material cinematográfico de las producciones más emblemáticas dedicadas a la Antigua Roma es la temática que decora el vestíbulo.

Para esta gala de clausura, Bizinema propone el visionado de la película 'La legión del águila'. Miembros de la Asociación de Recreación Histórica Oiasso estarán presentes como soldados de la Legio V.

Antes de dar paso al visionado de la película se procedecerá a la entrega de los galardones de esta XXV edición. Además del Gran Premio del Jurado, el festival concederá el Premio del Público, el Premio de la Sección Educativa, el Premio Arkeolan y el Premio a la perspectiva de género que concede EITB.

