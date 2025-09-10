Servicios de Txingudi abre el plazo de inscripción en el Merka2dasoa de bicicletas del próximo día 21

M. A. I. IRUN. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La plaza del Ensanche acogerá el día 21, domingo, una nueva edición del mercado especial de bicicletas de segunda mano, enmarcado, como en los últimos años, en las actividades programadas dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

En la línea del programa Merka2dasoa, con el que se pretende reforzar el compromiso con la reutilización y con un consumo responsable, este evento concreto, organizado por Servicios de Txingudi y el Ayuntamiento de Irun, ofrece la oportunidad de vender y comprar patinetes eléctricos y bicicletas fomentando la reducción de residuos generados y combinándola en este caso con una apuesta a favor de la movilidad sostenible en el ámbito local.

Inscripción

Las personas interesadas en poner a la venta sus artículos (siempre dentro de la propuesta de esta feria concreta) deben inscribirlos en txinzer.eus/merka2dasoa.

Cada persona puede inscribir un máximo de dos patinetes eléctricos o bicicletas y deberá rellenar todos los campos requeridos del formulario en la web. El precio de venta no podrá superar los 500 euros en ningún caso y será imprescindible que los vehículos se entreguen para su venta en un buen estado de uso. El día 21, la feria permanecerá abierta al público en el siguiente horario: a las 10.30 y 14.00 horas.