El servicio Artoteka ya está en marcha

IrunEl servicio Artoteka ya está en marcha
Esta plataforma ofrece préstamos de obras de arte y actividades de mediación con artistas
M. A. I.
Irun
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17
Artoteka, una plataforma de difusión de arte contemporáneo y de mediación artística, ya cuenta con espacio propio en el nuevo CBA. A través de ... este servicio las personas interesadas podrán obtener en préstamo obras de arte y realizar actividades de mediación con creadores y creadoras. Irun es el primer municipio de Gipuzkoa que se adhiere a esta iniciativa, que tiene su origen en Bizkaia.
Los artistas que forman parte de Artoteka son Mawatres, Iván Gómez, Maite Pinto, Izaskun Araluzea, Juana García Pozuelo, Estela Miguel, Saioa Olmo, Veronica Domingo, Miguel Cordero, Raisa Álava, Ra Asensi, Jenni Alvarado y Raquel Meyers.
Las personas interesadas podrán formalizar dos tipos de préstamo en función del valor de la obra. El primero incluye obras de hasta 300 euros de valor que se ponen a disposición de la ciudadanía. El préstamo tendrá una duración máxima de seos meses y el transporte y el montaje de las obras correrá a cargo de la persona interesada.
El segundo tipo de préstamo incluye obras de hasta 6.000 euros de valor y está concebido para espacios colectivos como colegios, residencias o centros sanitarios. En este caso, para activar este préstamo se diseñarán actividades de mediación en función del espacio y de las necesidades e intereses de usuarios y artistas. En esta modalidad el préstamo también tendrá una duración máxima de seis meses.
El servicio Artoteka atiende al público todos los jueves en horario de 18.00 a 20.00. Los artistas que quieran contribuir con su obra a la colección de la plataforma deberán enviar un portfolio con una propuesta de hasta diez piezas, acompañadas de su correspondiente ficha técnica, al siguiente correo electrónico: info@artoteka.org.
