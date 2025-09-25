La Semana de las Personas Mayores reivindica al 24% de la ciudadanía

La presentación del programa se celebró ayer en la plaza del Ensanche.

Joana Ochoteco irun. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35 | Actualizado 21:00h.

Ayuntamiento y asociaciones han elaborado un programa de actividades para celebrar, a partir del lunes que viene, la Semana de las Personas Mayores, «una de las más importantes del año», apuntó la alcaldesa, Cristina Laborda, en la presentación de los actos.

«Siempre hemos querido poner en valor el papel fundamental que tienen las personas mayores en nuestra ciudad», aseguró Laborda. El delegado de Bienestar social, Josu Iguiñiz, recordó que «el 24% de la ciudadanía irundarra tiene más de 65 años; la calidad de vida cada vez es mayor y en las próximas décadas eso aumentará. Es por eso que desde el área de Bienestar social apostamos por proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas mayores».

1 de octubre, miércoles

17 30. Festival de teatro 'Adinekoak gogoz - Mayores en activo', en el Amaia. Invitaciones disponibles en la Oficina de Turismo. Organiza el Ayuntamiento.

2 de octubre, jueves

10 00. Tipi Tapa desde el Centro Social Luis Mariano, organizado por Osakidetza y Nagusilan.

17 00 a 18.30. 'Mayores por la paz', organizado por Gure Altxor y Nagusilan, cuyo coro ofrecerá una actuación.

17 00. Chocolatada y baile en el local para mayores de Belaskoenea, a cargo de la asociación Soroxartxa.

3 de octubre, viernes

16 00. Marcha regulada organizada por Zelaiburu, con salida desde la AVV Ventas.

18 00. Charla sobre inteligencia emocional 'Emociones que acompañan', con Rebeca García como ponente, en Palmera Montero.

4 de octubre, sábado

11 00. Actividad de sensibilización 'Ponte en mis zapatos', en la plaza del Ensanche. Organizan el Ayuntamiento y Adinkide.

17 00. Festival de teatro 'Adinekoak gogoz - Mayores en activo', en el espacio social de Lekaenea.

5 de octubre, domingo

18 00. Baile en la plaza del Ensanche con la orquesta Tsunami.

18 00. Actividad Nagusikleta en el entorno de la plazal del Ensanche y el paseo de Colón.

18 00. Homenaje a personas nonagenarias del barrio de Ventas, organizado por la Asociación Zelaiburu.

Representantes de entidades vinculadas a este colectivo tomaron la palabra para explicar las propuestas que han organizado: Soroxartxa ha programado una chocolatada «y después, baile, que es algo que se nos da muy bien y que nos da mucha vida a los mayores», comentó Carmen Barbero. Esta entidad es la que dinamiza los bailes para mayores que se celebran en Ficoba.

'Mayores por la paz'

Desde Nagusilan, Gemma Sánchez explicó que el festival Mayores en Activo incluirá la actuación de «una de nuestras compañeras, Gemma Erro, que hará un monólogo sobre el voluntariado». La entidad también llevará a cabo una sesión especial de Tipi Tapa, el programa de paseos saludables, y como novedad proponen la actividad 'Mayores por la paz', «en la que se invita a reflexionar sobre la situación de personas mayores en países en conflicto», concretó Natalia Pérez, técnica de Bienestar social. Además, con la colaboración de Balazta, Nagusilan llevará la actividad Nagusikleta a la sesión de baile que tendrá lugar este domingo en la plaza del Ensanche.

Zelaiburu, asociación de Ventas, también participa en el programa de la Semana de las Personas Mayores con una marcha regulada y un homenaje a los nonagenarios del barrio. Además, la entidad está celebrando estos días varios actos en los que «hemos apostado por la cultura en todas sus variantes», señaló Elpidio González, integrante de Zelaiburu. Hoy mismo, a las 19.00 en los locales de la AVV Ventas, organizan la representación teatral 'Cha Cha Chat' de la compañía Ipso Facto. Este domingo «tendremos un concierto de voz y piano», y el martes que viene «un curso de cocina». El 5 de octubre contarán con la actuación del monologuista Enrique El Grande, y el día 11, un concierto a cargo de María Ruiz.

Natalia Pérez reivindicó que las personas mayores «son la generación que queremos llegar a ser, con lo cual, las tenemos que cuidar. Hay que poner a las personas mayores en el centro y trabajar junto a ellas». Cristina Laborda agradeció el trabajo de las entidades que colaboran en el programa y subrayó que «la ciudad se construye entre diferentes generaciones, diferentes personas y sensibilidades, y uno de los pilares de nuestra sociedad son las personas mayores».