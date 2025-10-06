Una Semana del Mayor disfrutona

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El día 1, Día Internacional de las Personas Mayores, el Amaia acogió una sesión variada (muxikos, baile en línea, sevillanas, ukele, castañuelas) en la que destacó una divertidísima representación teatral. En la sesión se invitó a participar en el Tipi Tapa especial del día siguiente, que fue todo un éxito y recorrió, entre otros lugares, la pasarela entre Plaiaundi y Santiago. La iniciativa mantiene una programación regular todo el año, abierta y gratuita, martes y jueves a las 10.00 desde el Centro Social Luis Mariano