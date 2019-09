La segunda parte condenó al Real Unión frente al Arenas Dani Estrada, tras anotar la pena máxima que adelantó al Real Unión frente al Arenas / F. PORTU El conjunto txuribeltz sigue sin conocer la victoria tras seis jornadas | «Nos hemos adelantado con justicia pero en la segunda parte nos ha faltado organización», señala Iturralde E.P. IRUN. Martes, 1 octubre 2019, 00:28

Los planes siguen sin salirle al Real Unión de la forma esperada. Los de Alberto Iturralde continúan sin conocer la victoria en este arranque liguero en el que únicamente han sido capaces de sumar tres puntos de dieciocho en juego. La última decepción se produjo el sábado en el Stadium Gal ante un Arenas que llegó en la misma situación clasificatoria que los irundarras.

La escuadra unionista consiguió lo más difícil, adelantarse en el marcador con un gol de Estrada en la primera mitad. El juego no fue ninguna maravilla en esos cuarenta y cinco minutos pero la ventaja fue merecida. Los dos conjuntos estuvieron más preocupados por no cometer errores pero el Real Unión propuso sobre el verde algo más que los getxotarras. El duelo de históricos llegó al descanso con la sensación de que a la mínima que se hiciesen las cosas un poco bien, los tres puntos podían quedarse en casa.

El Real Unión no cumplió con esos mínimos. Los de Javier Olaizola subieron sus prestaciones y los de Iturralde vivieron en su campo intentando sorprender al rival a la contra. Los vizcaínos avisaron con un lanzamiento que se estrelló en el larguero y que, milagrosamente, salió repelido hacia afuera, pero no hubo tanta fortuna en el minuto 70.

Los unionistas se despistaron pidiendo una pena máxima sobre Cárdenas que pareció clara. No sabemos qué pasó por la cabeza de García Verdura, pero probablemente su decisión estuvo condicionada por el penalti señalado en la primera mitad. El Arenas lanzó la contra y encontró un pasillo entre Telis y Galarza que Etxaniz no desaprovechó. El '9' visitante no falló en el mano a mano ante 'Txusta' y puso las tablas en un luminoso que todavía no conoce la victoria local.

En los veinte minutos restantes el Real Unión estuvo noqueado, igual que el púgil que se balancea esperando la sentencia. Los vizcaínos lo intentaron, sin mucha mordiente, y el resultado no se volvió a mover.

«Más cerca de perder»

Visiblemente afectado por la negativa imagen mostrada por los suyos, Alberto Iturralde reconoció tener una «sensación agria. Hemos hecho una buena primera parte y nos hemos adelantado en el marcador con justicia. El dominio territorial ha sido nuestro con ciertas ocasiones claras».

Cuando el conjunto txuribeltz tenía todo de cara, «ha habido una jugada clara en la que hemos pasado de un posible penalti a un contraataque que nos ha supuesto el empate. Tengo la sensación de que después hemos estado muy mal, más cerca de perder que de ganar».

El técnico txuribeltz explicó que durante la segunda mitad, «pensábamos que iban a venir buscarnos e íbamos a tener la oportunidad de sorprenderles pero nos ha faltado un poco de organización. Es verdad que nos habían dado un larguero, pero creo que teníamos el partido bastante controlado».

Tras el tanto del empate, «hemos encajado muy mal el gol y no hemos jugado nada bien. Es indudable que no hemos manejado bien el partido después de haber cogido ventaja en el marcador».