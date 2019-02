«Seguimos viviendo un sueño» La defensa amarilla será una de las claves para intentar estar en el partido hasta el final. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara tiene claro que «cuando acabe el partido tenemos que estar orgullosos del trabajo realizado» El Bidasoa-Irun, segundo clasificado de la Liga Asobal, recibe esta tarde en Artaleku al Barça Lassa, que es el líder del campeonato (18.30, ETB) BORJA OLAZABAL Martes, 19 febrero 2019, 00:24

Si Jacobo Cuétara, allá por el mes de agosto, pensó en qué momento quería que su equipo llegara al partido en Artaleku contra el Barça, a buen seguro que no cambiaría nada de la situación actual. El partido entre los partidos de la temporada llega al polideportivo irundarra esta tarde (18.30, ETB) con el Bidasoa-Irun como segundo clasificado y el Barça como líder. ¿Qué más se puede pedir?

Quizás algo más de igualdad en esta Liga Asobal para que el duelo fuera más atractivo. Cuétara, en la rueda de prensa que ofreció ayer, dejó claro que «seguimos viviendo un sueño. Estoy contentísimo por la gesta que logramos en León y estamos en un momento de euforia general, aunque somos conscientes del rival que nos vamos a encontrar, que viene de ganar de 17 en Champions y de 22 al Atlético Valladolid. Viene un partido en el que todos nos merecemos disfrutar, sin la presión del alto rendimiento. Intentaremos jugar el mejor partido posible y ofrecer el mejor espectáculo a nuestros aficionados».

¿Y qué es jugar el mejor partido posible? «Independientemente de lo que hagamos, sería muy osado por mi parte planificar otro tipo de objetivo que no sea seguir adquiriendo experiencias porque en cada partido contra el Barça se aprende. Tenemos la obligación de luchar el partido al máximo».

A lo que el técnico añadió que «quiero que cuando acabe el partido estemos orgullosos de lo que hayamos hecho, pero todo depende de cómo estén ellos. Te pueden ganar de mucho pero nosotros haber hecho bien lo nuestro, tanto por planteamiento como por juego, y te pueden ganar de menos pero habiendo hecho mal las cosas. Tenemos que quedarnos contentos con nuestro trabajo».

Europa empieza a presionar

No hay ninguna duda de que el partido de esta tarde es de esos que se borran del calendario. Se espera con la ilusión de protagonizar una hazaña, pero con pleno conocimiento de que ganarle al Barça es una misión casi imposible.

Al margen de lo que suceda hoy, la temporada amarilla está empezando a poner el foco en la clasificación para Europa. «Nos quedan dos jornadas para ver si rascamos algún punto más y llegamos bien a las diez últimas jornadas. Pueden pasar estas dos jornadas y haber bajado un poco, pero estamos trabajando para llegar lo mejor preparados al tramo final de la competición».

Un tramo final al que el Bidasoa va a llegar en la pelea por esos puestos europeos, lo que puede generar algo de presión. «En esta segunda vuelta hemos pasado a jugar con la presión de 'tener que...'. Antes era una ilusión estar con los grandes, pero ahora estamos luchando por mantenernos en los puestos de Europa. Puede llegar un momento en el que lo veamos tan cerca que entren los miedos a perderlo, pero estos son los benditos problemas de estar arriba».

¿Se llenará Artaleku?

Solo van a salir 150 entradas a la venta en las taquillas de Artaleku, pero ¿se llenará el pabellón? La hora, un martes a las 18.30, no acompaña. Cuétara no escondió que «espero que venga mucha gente a pesar del horario. Pero no solo por el rival, sino por nosotros. Siempre decimos que cuando viene el Barça, la gente viene a Artaleku a verle al Barça, pero no quiero que sea así. Quiero que la gente tenga ganas de ver a su equipo compitiendo contra el Barça. La afición está muy ilusionada, sobre todo después del bombazo en León, y espero que vivamos un ambientazo».